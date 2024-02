Gemeinsame Instagram-Fotos Sophie Turner mit angeblichem neuen Lover im Ski-Urlaub

Sophie Turner vergnügt sich aktuell im Winterurlaub. (mia/spot)

SpotOn News | 29.01.2024, 22:32 Uhr

Die "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner zeigt auf Instagram, wie sie ihren Ski-Urlaub genießt. Mit dabei: Peregrine Pearson, der bereits als ihr neuer Freund gehandelt wird. Sind diese Bilder die Bestätigung der Gerüchte?

Sophie Turner (27) genießt ihr Leben aktuell im Ski-Urlaub, wie sie ihren mehr als 14 Millionen Followern auf Instagram zeigt. An ihrer Seite ist auch der Mann, mit dem Turner in den letzten Monaten für einige Schlagzeilen gesorgt hatte: Peregrine Pearson (29).

Video News

Die Schauspielerin und der britische Aristokrat waren im November in vertrauten Posen miteinander gesichtet worden. Nun postete Turner zum ersten Mal Fotos mit dem angeblichen neuen Lover auf ihrem Instagram-Account. Eindeutige Pärchenbilder sind darunter zwar nicht, Medien wie die "Daily Mail" oder "Page Six" werten die Fotos trotzdem bereits als indirekte Bekanntmachung der neuen Beziehung.

Sophie Turner im Skiurlaub: Jägerbomb und Schneeanzug

Dass Turner bei dem Ski-Trip Spaß hatte, liegt bei diesem Post auf der Hand: Die Urlaubsbilder kommentierte die Schauspielerin mit: "Jägerbomb anyone?" Ein Jägerbomb ist ein Cocktail bestehend aus Energydrink und Jägermeister.

Auf einem Foto sitzt die "Königin des Nordens" mit Pearson und zwei Freunden in einem Skilift und zeigt mit ihrer Freundin demonstrativ den Mittelfinger in die Kamera. Dass es sich bei dem Mann unter der Skibrille neben ihr tatsächlich um Peregrine Pearson handelt, ist vor allem an der Verlinkung auszumachen, die Turner gesetzt hat.

Auf einem weiteren Bild liegt sie im blau-weißen Schneeanzug, mit Helm und Skibrille im Schnee. Auf dem nächsten tanzt sie wild mit ihren Freunden. Das fünfte Bild zeigt sie wieder mit Pearson und ihren Freunden in voller Ski-Montur auf einer verschneiten Bergspitze. Das letzte Foto zeigt Turner im Bikini sitzend an einem Indoor-Pool mit Blick auf schneebehangene Tannen.

Auch Joe Jonas mit angeblicher neuer Flamme im Skiurlaub

Die "Game of Thrones"-Darstellerin befindet sich aktuell noch im Scheidungsprozess mit Joe Jonas (34), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist. Seine Trennung machte das Ex-Paar im Herbst letzten Jahres mit einem gemeinsamen Post auf Instagram öffentlich. Es folgte ein Rosenkrieg und ein Kampf um das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Töchter, Willa (3) und Delphine (2).

Zuletzt hatte sich auch Joe Jonas im Skiurlaub gezeigt – ebenfalls mit einer vermeintlichen neuen Flamme. Paparazzi-Bilder zeigten den Musiker in einem Skilift mit dem Model Stormi Bree (33) in Aspen.