Musik Joe Jonas kündigt Soloalbum an

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2024, 09:46 Uhr

Der Jonas Brothers-Sänger wandelt wieder auf Solopfaden.

Joe Jonas bringt sein erstes Soloalbum seit 13 Jahren heraus.

Der Popstar kündigt an, dass sein neues Album ‚Music for People Who Believe in Love‘ im Herbst erscheinen wird. Es ist Joes erste Solo-Veröffentlichung seit ‚Fastlife‘ aus dem Jahr 2011 und sein erstes größeres musikalisches Projekt seit der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Sophie Turner 2023.

Der Jonas Brothers-Star kündigte die Neuigkeiten in einem Statement an. Der Sänger schrieb: „Ich bin begeistert, mein neues Soloalbum mit euch zu teilen – ‚Music for People Who Believe in Love‘. Dieses Album ist ein Fest der Dankbarkeit, der Hoffnung und der Liebe. Diese Lieder reflektieren mein Leben aus der Vogelperspektive und würdigen die vielen Segnungen um mich herum.“

Der 34-Jährige fügte hinzu: „Dieses Album handelt von den Erfahrungen, Vater zu sein, sich selbst und anderen ein Freund zu sein, und von dem Glück, das ich darin gefunden habe, das zu tun, was ich liebe. Ich fühle mich unglaublich glücklich, die Welt zu bereisen und durch meine Musik mit Menschen in Kontakt zu treten. Außerdem hatte ich die Gelegenheit, mit einigen der talentiertesten Musiker, Songwriter und Produzenten an diesem Projekt zu arbeiten.“

Einen Vorgeschmack liefert die Single ‚Work It Out‘, die am heutigen Freitag (19. Juli) erschienen ist. Das Album wird am 18. Oktober folgen.