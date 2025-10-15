Stars Sorge um Collien Fernandes: ‚Traumschiff‘-Star meldet sich aus dem Krankenhaus

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt auf Instagram, dass sie sich einer OP unterziehen musste.

Collien Fernandes hat ihre Fans mit einem beunruhigenden Post in Sorge versetzt.

Die ‚Traumschiff‘-Darstellerin meldete sich auf Instagram mit unerwarteten Neuigkeiten: Sie befindet sich derzeit im Krankenhaus. „Kleine OP gehabt. Bin jetzt erstmal ein paar Tage raus hier. Liebes Instagram: Servus und Baba, wie man hier auf Mallorca zu sagen pflegt…“, schrieb die 44-Jährige. Dazu teilte sie ein Foto, das sie sichtbar erschöpft mit OP-Kittel und Haarnetz in einem Krankenhausbett zeigt. Weitere Details zu dem Eingriff gab die Moderatorin nicht bekannt.

In den Kommentaren hinterließen die Fans jede Menge Genesungswünsche. „Gute Besserung und nimm dir die Zeit, die du brauchst, um gesund zu werden! Deine Fangemeinde steht hinter dir“, schrieb ein Nutzer. Ein weiterer verwies auf Colliens Wahlheimat Mallorca und erklärte: „Auf der Sonneninsel wirst du sicher schnell wieder fit.“ Außerdem waren Kommentare zu lesen wie „Ich hoffe nichts Schlimmes“, „Alles erdenklich Gute“ und „Werde schnell wieder gesund“.

Vor rund einem Monat gaben Collien Fernandes und Christian Ulmen ihr Ehe-Aus bekannt. Die beiden Stars waren 14 Jahre lang verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. In einer Pressemitteilung erklärten sie: „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein.“

Abschließend baten die Ex-Turteltauben, ihre Privatsphäre zu respektieren und von Nachfragen abzusehen. Das Statement unterzeichneten sie mit ihren jeweiligen Namen, wobei die Schauspielerin auf ihren Doppelnamen Ulmen-Fernandes verzichtete und stattdessen als „Collien Monica Fernandes“ unterschrieb.