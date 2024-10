Musik Olivia Rodrigo: Bühnenunfall auf ihrer ‚Guts World Tour‘-Tournee in Australien

Olivia Rodrigo - Royal Arena in Copenhagen 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2024, 14:00 Uhr

Olivia Rodrigo hat darüber gelacht, dass sie inmitten einer ihrer Shows in Australien durch eine Falltür fiel.

Die ‚Good 4 U‘-Hitmacherin war am Wochenende im Rahmen ihrer ‚Guts World Tour‘-Tournee in der Rod Laver Arena in Melbourne aufgetreten, als sie in ein Loch auf der Bühne stürzte, wovon sie sich aber schnell wieder erholte und ihren Auftritt fortsetzen konnte.

Glücklicherweise hat sich Olivia bei dem Unfall jedoch keine Verletzungen zugezogen. In einem TikTok-Videoclip des Sturzes beruhigte die Sängerin das Publikum und verkündete: „Oh mein Gott, das hat Spaß gemacht. Mir geht es gut! Manchmal ist da einfach ein Loch auf der Bühne. Das ist okay! Okay, wo war ich?” Unterdessen spendete die Musikerin vor kurzem die gesamten Einnahmen ihres Debütkonzerts auf den Philippinen an eine Wohltätigkeitsorganisation für Frauengesundheit. Die ‚Drivers License‘-Hitmacherin, die zur Hälfte Philippinin ist, war am 5. Oktober vor ausverkauftem Publikum in der Philippine Arena in Bocaue aufgetreten, wobei sie nach der Show auf ihrem Account auf Instagram mitteilte, dass der gesamte Nettogewinn des Konzerts an die Wohltätigkeitsorganisation Jhpiego gespendet wurde, die sich für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für Frauen einsetzt.