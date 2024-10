Prinzessin-von-Asturien-Preis Spanische Royals im Partnerlook: Prinzessin Leonor übertrifft alle

V.l.n.r.: Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofia beim Konzert zum Prinzessin-von-Asturien-Preis. (mia/spot)

SpotOn News | 25.10.2024, 11:38 Uhr

Beim Konzert anlässlich der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises überraschte die spanische Königsfamilie in einem Partnerlook in verschiedenen Blautönen. Ein besonderer Hingucker war dabei Prinzessin Leonor.

Fast die ganze Familie im Partnerlook: Zu einem Konzert anlässlich der Verleihung des Prinzessin-von-Asturien-Preises in Oviedo erschienen die spanischen Royals am Donnerstagabend größtenteils in derselben Farbe.

Video News

Königin Letizia (52), Kronprinzessin Leonor (18) und König Felipe VI (56) hatten sich für verschiedene Blautöne für die Veranstaltung "Prinz Felipe Auditorium" entschieden. Die Königin trug ein enges Midikleid im leuchtenden Blau und kombinierte das asymmetrische Kleid mit goldener Clutch und goldenen Schuhen. Ihr Mann trug einen marineblauen Anzug in Kombination mit einer rosafarbenen Krawatte.

Hingucker: Prinzessin Leonor im Tüllrock

Ein besonderer Hingucker war Tochter Leonor, die einen pastellfarbenen Tüllrock mit Blumenprint und ein schwarzes Langarmshirt trug. Die jüngste Tochter des spanischen Königspaares, Infantin Sofia (17), hatte sich für ein ärmelloses Midikleid in Schwarz entschieden.

Anlass für den gemeinsamen Auftritt war der Prinzessin-von-Asturien-Preis, der am heutigen Freitag verliehen wird und dem am Vorabend ein Konzertabend vorausging. Dabei handelt es sich um einen der angesehensten Preise Spaniens, der jährlich in acht Kategorien wie Kunst, Literatur und Sport vergeben wird und mit jeweils 50.000 Euro dotiert sind. Unter den Preisträgern und Preisträgerinnen ist dieses Jahr unter anderem die im Iran geborene Künstlerin Marjane Satrapi (54), die mit dem Graphic Novel "Persepolis" berühmt wurde.