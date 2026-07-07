Musik Spice Girls sichern sich die Rechte an ‚Spice World‘ zurück und planen Neuveröffentlichung

Spice Girls - Cannes Film Festival - 1997 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 14:00 Uhr

Spice Girls sichern sich die Rechte an 'Spice World' zurück und planen Neuveröffentlichung.

Die Spice Girls haben die Rechte an ihrem Film ‚Spice World‘ zurückerlangt und planen eine Neuveröffentlichung.

Melanie C verriet, dass der Musicalfilm aus dem Jahr 1997 nun wieder vollständig den Spice Girls gehört. Außerdem sei der Film neu geschnitten worden, bevor er den Fans erneut präsentiert werden soll. Im Podcast The Louis Theroux Podcast sagte Sporty Spice: „Der Film war damals ein großer Erfolg und ist derzeit auf keinem Streamingdienst verfügbar. Momentan kann man ihn nirgendwo sehen. Das wird sich aber ändern, denn die Rechte lagen bei vielen verschiedenen Besitzern und waren ziemlich verstreut. Deshalb mussten wir uns erst zusammentun. Jetzt gehören die Rechte vollständig den Spice Girls, und wir werden den Film hoffentlich schon in nicht allzu ferner Zukunft erneut veröffentlichen.“

Zu den zahlreichen Gastauftritten im Film gehörte auch der inzwischen in Ungnade gefallene Musiker Gary Glitter. Melanie verriet, dass seine Szenen inzwischen entfernt wurden. Sie sagte: „Als der Film neu geschnitten wurde, dachten wir nur: ‚Oh Mist, er muss raus.'“ Die 52-jährige Sängerin erklärte außerdem, dass viele Szenen des Films auf den tatsächlichen Erlebnissen der Band beruhten. Sie sagte: „So waren wir wirklich. Das war unsere tatsächliche Erfahrung. Als wir uns zusammensetzten und das Drehbuch entstand, waren wir bereits seit einem Jahr weltweit unterwegs, um Werbung zu machen. Viele der Erlebnisse, die den roten Faden des Films bilden, haben wir damals tatsächlich selbst erlebt.“

Die Girlgroup bestehend aus Melanie C (Sporty Spice), Mel B (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Horner (Ginger Spice) und Victoria Beckham (Posh Spice) feiert in diesem Jahr den 30. Jahrestag ihrer Debütsingle ‚Wannabe‘. Zwar ist derzeit keine Jubiläumstour geplant, doch Melanie verriet, dass die Band zahlreiche andere Möglichkeiten bespreche. Über die geschäftliche Zusammenarbeit sagte sie: „Wir treffen uns dafür eigentlich viel zu selten, denn die Spice Girls sind nach wie vor auch ein Unternehmen. Es gibt immer noch Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Wir besitzen unsere Marke und haben natürlich jede Menge Merchandise-Produkte. Dieses Jahr ist schließlich ein großes Jubiläum.“ Auf die Frage nach konkreten Jubiläumsplänen stellte sie jedoch klar: „Wir möchten gerne etwas machen. Alles befindet sich in Gesprächen. Im Moment ist das eine sehr positive Phase für uns. Mal sehen. Es gibt noch keine konkreten Pläne, deshalb wird wahrscheinlich nichts rechtzeitig zum Jubiläum stattfinden. Aber wir sprechen über viele spannende Möglichkeiten.“

Melanie betonte außerdem, dass sie sich immer als Spice Girl sehen werde und alle fünf Mitglieder auch künftig Teil der Band bleiben – selbst Victoria Beckham, die an der Reunion-Tour 2019 nicht teilgenommen hatte. Sie sagte: „Niemand ist ausgestiegen. […] Einmal Spice Girl, immer Spice Girl. Ich glaube, das sehen wir alle so. Es mag Zeiten geben, in denen wir uns entscheiden, in diesem Bereich nicht aktiv zu sein, aber wir bleiben trotzdem Spice Girls.“