Film Tom Holland verrät, wann er Spider-Man aufgeben wird

Tom Holland at The Odyssey Premiere London July 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 11:00 Uhr

Tom Holland verrät, wann er Spider-Man aufgeben wird.

Tom Holland möchte Spider-Man so lange spielen, „wie man mich haben will“

Der 30-jährige Schauspieler verkörperte den Superhelden bereits in vier eigenen Filmen – ‚Spider-Man: Homecoming‘, ‚Spider-Man: Far From Home‘, ‚Spider-Man: No Way Home‘ und dem neuen ‚Spider-Man: Brand New Day‘. Darüber hinaus trat er in mehreren weiteren Marvel-Filmen auf, darunter ‚Captain America: Civil War‘. Nun stellte Holland klar, dass er derzeit nicht daran denkt, die Rolle aufzugeben. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte er, er wolle Spider-Man so lange spielen, wie das Studio ihn dafür besetzen möchte. Gleichzeitig hofft er, dass ‚Spider-Man: Brand New Day‘ an den Kinokassen erfolgreich sein wird: „Ich werde das machen, solange sie mich haben wollen. Wenn dieser Film gut läuft, dann werden wir sehen!“

Über die Zusammenarbeit mit Marvel und Sony sagte er: „Hier bei Marvel und Sony ist eine richtige Familie entstanden. Wir drehen diese Filme jetzt seit zehn Jahren. Wir sind alle sehr gute Freunde und arbeiten immer noch unglaublich gern zusammen. Es gibt ein eingespieltes Miteinander, echte Zusammenarbeit und eine gemeinsame Liebe zu dieser Figur – Peter Parker.“

Bereits zuvor hatte Holland verraten, dass er die Verantwortlichen darum gebeten hatte, den Dreh des neuen ‚Spider-Man‘-Films zu verschieben, damit er in Sir Christopher Nolans neuem Epos ‚The Odyssey‘ mitspielen konnte. Sony-Pictures-Chef Tom Rothman erklärte nun, warum das Studio diesem Wunsch zustimmte: „Wir haben erkannt, dass sich für ihn eine einmalige Gelegenheit bot. Es ist ungewöhnlich, dass zwei so große Filme in einem so kurzen Abstand erscheinen. Aber ich war schon immer der Meinung, dass eine steigende Flut alle Boote anhebt. Die Menschen gehen wieder häufiger ins Kino, ‚The Odyssey‘ ist ein großartiger Film und das Publikum hat Spaß daran. Letztlich wird das auch Spider-Man zugutekommen.“ ‚Spider-Man: Brand New Day‘ kommt am Freitag (31. Juli) in die Kinos.