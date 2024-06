Japans Kaiser Naruhito (64) und seine Ehefrau, Kaiserin Masako (60), sind von den britischen Royals offiziell zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien empfangen worden. König Charles III. (75), Königin Camilla (76) und Thronfolger Prinz William (42) begrüßten das Kaiserpaar am 25. Juni mit einer offiziellen Zeremonie auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade in London.

Hymne, Kutsche, Staatsbankett

Ebenfalls zugegen waren unter anderem der britische Premier Rishi Sunak (44) sowie Außenminister David Cameron (57) sowie eine Ehrengarde der Welsh Guards. Neben einem Salut wurden Naruhito und Masako unter anderem auch mit der japanischen Nationalhymne empfangen. Eindrücke vom ersten Empfang veröffentlichte der Palast unter anderem auf dem Instagram-Account des britischen Königspaares.

Nach einer Inspektion der Ehrengarde durch den Kaiser und den König ging es per Kutsche und vorbei an zahlreichen Schaulustigen in Richtung Buckingham Palast. Auf dem weiteren Programm für den ersten offiziellen Tag der Reise - Naruhito und Masako waren schon vor wenigen Tagen eingetroffen - stand zudem ein Besuch des Kaiserpaares in der berühmten Westminster Abbey sowie am Abend ein von Charles veranstaltetes Staatsbankett, bei dem der britische Monarch und der japanische Kaiser Reden halten werden.

Es ist der erste Staatsbesuch in Großbritannien, dem Charles seit seiner Krebsdiagnose beiwohnt. Eigentlich sollte auch Charles' Schwester, Prinzessin Anne (73), an dem Bankett teilnehmen. Am 24. Juni war jedoch bekannt geworden, dass die 73-Jährige nach einem Zwischenfall auf ihrem Anwesen Gatcombe Park ins Krankenhaus eingeliefert wurde. In einer Mitteilung des Palastes war von "leichten Verletzungen und einer Gehirnerschütterung" die Rede. Sie befinde sich im Southmead-Krankenhaus in Bristol zur vorsorglichen Beobachtung und es werde erwartet, dass sie "schnell und vollständig genesen wird". Laut britischer Medienberichte werde sie vorerst keine Termine absolvieren.

Williams Ehefrau, Prinzessin Kate (42), wird vermutlich ebenfalls nicht teilnehmen. Wie Charles ist auch sie an Krebs erkrankt und wird derzeit behandelt. Seit sie die Diagnose im März öffentlich gemacht hat, nimmt sie weitestgehend keine öffentlichen Termine wahr.

Das steht sonst für Naruhito und Masako auf dem Programm

Am 26. Juni wird Kaiser Naruhito das Francis-Crick-Forschungsinstitut sowie das Royal College of Music besuchen. Für den Abend ist ein weiteres Bankett geplant, zu dem neben dem Kaiser auch Charles' Bruder Prinz Edward (60) anwesend sein soll. Für den 27. Juni stehen eine offizielle Verabschiedung des Kaiserpaares durch König Charles III. und Königin Camilla sowie ein Besuch des Young-V&A-Museums auf dem Programm.