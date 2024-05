Bei der "Furiosa"-Premiere in Sydney Stacheliger Look: Anya Taylor-Joy überrascht mit diesem Vintage-Outfit

Anya Taylor-Joy an der Seite ihres Co-Stars Chris Hemsworth bei der "Furiosa: A Mad Max Saga"-Premiere in Sydney. (the/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 22:30 Uhr

Stacheliger Auftritt: Bei der Premiere von "Furiosa: A Mad Max Saga" in Sydney stach Anya Taylor-Joy mit ihrem gold-silbernen Vintage-Look ins Auge.

Das etwas andere Vintage-Outfit: Für ihren neuesten Look auf dem roten Teppich hat Anya Taylor-Joy (28) tief in den Mode-Archiven gekramt. Schließlich präsentierte sie am Donnerstag (2. Mai) bei der Premiere von "Furiosa: A Mad Max Saga" in Sydney ein Outfit, das definitiv mit der Extravaganz ihrer aktuellen Filmhauptrolle mithalten kann.

Vintage-Kleid von Paco Rabanne

In Australien trug die Schauspielerin ein im wahrsten Sinne sperriges Mini-Kleid in Gold und Silber. Sowohl das Kleid als auch der dazu passende Kopfschmuck wahren mit riesigen Stacheln verziert, die an Pfeile mit einer Sperrspitze erinnerten. Laut "People" stammt der ausgefallene Vintage-Look aus der Frühjahrs- und Sommer-Kollektion von Paco Rabanne aus dem Jahr 1996. Gestylt wurde Anya Taylor-Joy von Stylist Ryan Hastings.

Unter dem Mini-Kleid aus gold-silbernen Kettengliedern trug Taylor-Joy lediglich hautfarbene Unterwäsche. Ihr langes blondes Haar war unter dem Kopfschmuck versteckt, während ihre Füße in transparenten Slingback-Pumps steckten. Auf weitere Accessoires verzichtete sie bei diesem extravaganten Auftritt.

Neben ihr bildete ihr Co-Star Chris Hemsworth (40) in seinem legeren, karierten Anzug mit schwarzem, seidenem Hemd und schwarzen Schuhen modetechnisch einen starken Kontrast – ein gelungener Stilbruch auf dem roten Teppich!