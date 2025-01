Film Stanley Tucci: An diese Rolle denkt er gerne zurück

Stanley Tucci - Conclave film premiere October 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 14:00 Uhr

Stanley Tucci hat ,Captain America: The First Avenger’ als eine der größten Rollen seiner Karriere bezeichnet.

Der 64-jährige Schauspieler spielte den Wissenschaftler Abraham Erskine in dem Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) von 2011 und hält ihn für eine seiner denkwürdigsten Rollen.

Stanley erzählte ,Variety‘: „Ich liebte ,Captain America: The First Avenger‘, es war eine der großartigsten Rollen und Jobs, die ich je hatte. Ich war drei Wochen lang dort und hatte eine wunderbare Zeit, und ich habe es auch geliebt, diese Figur zu spielen. Ich wurde als 70-jähriger Mann im Alter von 50 Jahren gecastet, das war beunruhigend, aber das ist in Ordnung; ich fühlte mich geschmeichelt und beleidigt zugleich… Man muss es mischen, wie man sagt.“

Tuccis jüngste Rolle ist die an der Seite von Ralph Fiennes und John Lithgow in dem Politthriller ,Conclave‘ und er war überrascht von der breiten Anziehungskraft des Films, der für sechs Golden Globes nominiert war. „Nach dem, was ich gehört habe, bin ich schockiert über die Vielfalt des Publikums. Außerdem ist es ein sehr erwachsener Film. Aber er ist nicht prätentiös. Er zeigt einfach, was passiert. Und diese Leute schaffen es, oder sie scheitern und tasten sich ab, um es zu schaffen, und ich glaube, deshalb mögen die Leute ihn“, so der Darsteller. Und Stanley ist stolz darauf, in dem Film mitzuspielen, der auf dem gleichnamigen Roman von Robert Harris basiert. „Hört zu. Es ist großartig, wenn ein Film wie dieser auftaucht, was selten ist; man freut sich in vielerlei Hinsicht darüber.”