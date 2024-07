Mit dem Schlafen läuft es noch gut Nico Santos ist erstmals Vater geworden

SpotOn News | 02.07.2024, 23:34 Uhr

Nico Santos und seine Partnerin sind Eltern geworden, wie der Sänger bestätigt. Viele Details verrät der 31-Jährige, der 2022 geheiratet hat, aber nicht.

Seit rund zwei Jahren ist Nico Santos (31) mit seiner Partnerin Aileen verheiratet. Nachdem im letzten Jahr bekannt wurde, dass die beiden Nachwuchs erwarten, habe der Sänger jetzt RTL bestätigt, dass das Kind bereits zur Welt gekommen ist.

Trotz Baby keine Schlafprobleme für Nico Santos

"Hat dein Vatersein deine Arbeit verändert?", fragt Moderatorin Susanne Böhm (47) in einem Beitrag des Senders. Sie habe gehört, dass er generell nur drei bis vier Stunden schlafen soll. Das mit dem Schlafen habe sich "schon kurz vorher verbessert", erzählt Santos, der private Dinge oft aus der Öffentlichkeit heraushält. "Seitdem ich eine Familie habe, oder eine Familie gegründet habe, läuft es eigentlich sehr, sehr gut mit dem Schlafen." Das könne sich zwar schnell ändern, "aber bis jetzt ist alles noch sehr entspannt".

Im Oktober hatte der Sänger auf Instagram bestätigt, das er Vater wird. "Ich habe zwei Nachrichten, die ich heute gerne mit Euch teilen möchte", schrieb er damals. "Wir erwarten Familienzuwachs", verriet er. "Wir hätten diese Nachricht gerne noch für uns behalten, aber viele hatten es schon aus anderen Medien, welche uns zuvor gekommen sind, mitbekommen", meinte er in Bezug auf Baby-Gerüchte, die kursierten. Santos erklärte zudem, dass er "ganz besonders um die Zeit des Termins" nur für die Familie da sein wolle und deshalb seine Tour von Frühjahr 2024 auf den Herbst verschieben müsse.

Im Mai 2023 sprach Santos mit der Nachrichtenagentur spot on news über seine Beziehung und eines seiner absoluten Highlights der letzten Jahre – seine Hochzeit mit Aileen. "Das ging einerseits schnell, weil wir seit drei Jahren zusammen sind, fühlt sich aber andererseits schon sehr vertraut an, weil wir uns schon über zehn Jahre kennen", erzählte er. "Wir ergänzen uns sehr gut, sind uns in vielem sehr ähnlich – und ich ruhe mehr in mir selbst, seitdem ich meine Frau an meiner Seite habe."