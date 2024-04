"Ein Mysterium" „Star Wars“-Macherin Leslye Headland verrät Details zu „The Acolyte“

"The Acolyte" lautet der Titel der nächsten Live-Action-Serie aus der weit, weit entfernten Galaxis. Serienschöpferin Leslye Headland weckt in einem neuen Interview die Vorfreude auf ihre kommende "Star Wars"-Serie.

Am 5. Juni startet die mit Spannung erwartete nächste "Star Wars"-Serie "The Acolyte" in Deutschland auf Disney+. Die Streaming-Serie, für die "Matrjoschka"-Co-Serienschöpferin Leslye Headland (44) verantwortlich zeichnet, spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen aus "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung". Der von "Squid Game"-Star Lee Jung-jae (51) gespielte Jedi-Meister Sol untersucht in der Sci-Fi-Show eine rätselhafte Verbrechensserie, und stößt dabei auf erschreckende Geheimnisse.

Neben diesen Informationen ist bislang noch nicht allzu viel zu "The Acolyte" bekannt. Doch im Gespräch mit "Total Film" plauderte Serienmacherin Headland nun weitere Details zum kommenden Serienprojekt aus.

"The Acolyte"-Mysterium wird häppchenweise enthüllt

"'The Acolyte' ist ein Mysterium. Es ist ähnlich zu der Serie 'Matrjoschka', in der es letztlich darum ging, dem Publikum Episode für Episode Informationen zu geben, diese Spirale der Erzählung", sagt Headland "Games Rader" zufolge in der am 25. April im Handel erscheinenden neuen Ausgabe von "Total Film".

Demnach wird es in der neuen "Star Wars"-Serie um die Idee gehen, dass "dich deine Augen täuschen können", wie Headland noch ausführt. Die Serie würde die Zuschauerinnen und Zuschauer erst denken lassen, dass sie "eine Sache" sei, nur um sich dann als etwas völlig anderes herauszustellen.

Neue "Star Wars"-Show soll voller Anspielungen stecken

Der Cast zur neuen "Star Wars"-Serie ist schon seit Längerem offiziell bestätigt. So werden neben dem aus "Squid Game" bekannten südkoreanischen Darsteller Lee unter anderem auch "Matrix"-Star Carrie-Anne Moss (56) und die durch "The Hate U Give" und "Bodies Bodies Bodies" bekannt gewordene Jungdarstellerin Amandla Stenberg (25) bedeutende Rollen übernehmen.

Serienmacherin Headland verspricht "Star Wars"-Fans zudem Anspielungen auf verschiedene Epochen der Sternenkriege-Saga. "Es ist eine Serie, die alles enthält, was ich erforschen wollte: Ich wollte Expanded-Universe-Zeug einbauen, Anspielungen auf die Original-Trilogie, 'Die dunkle Bedrohung', die Sequeltrilogie von Disney… es ist absolut vollgepackt", so Headland.