Stars Stars von ‚Love Story‘ nach inszeniertem Streit zur Polizei gemeldet

Sarah Pidgeon Avalon 16.02.26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 18:00 Uhr

Die Stars der Serie ‚Love Story‘ wurden der Polizei gemeldet, nachdem sie einen Streit zwischen John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette nachgestellt hatten.

Ryan Murphys neue Disney-Plus-Serie zeigt Paul Anthony Kelly als Sohn von US-Präsident John F. Kennedy sowie Sarah Pidgeon als Calvin-Klein-Mitarbeiterin Bessette. Die Handlung erzählt ihre Beziehung vor ihrem tragischen Tod bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 1997.

Während der Dreharbeiten in New York wurden viele Szenen an Originalschauplätzen aufgenommen. Eine besonders heftige Streit-Szene im Battery Park wurde jedoch von Passanten für einen echten häuslichen Konflikt gehalten und bei den Behörden gemeldet. Sarah erklärte jetzt bei ‚Jimmy Kimmel Live!‘: „Es wurde tatsächlich ein Bürgeralarm wegen uns ausgelöst. Jemand meldete ein Paar mit einem häuslichen Streit. Nein, sie haben das Filmteam wohl nicht bemerkt – vielleicht dachten sie, es sei eine Reality-Show, die schiefgelaufen ist.“

Executive Producer Brad Simpson berichtete gegenüber ‚Gold Derby‘, das Team habe anschließend darauf gewartet, dass Polizeiwagen am Set erscheinen. Er sagte: „Während wir drehten, sahen wir in der Citizen-App, dass jemand gemeldet hatte, dass auf einem Filmset ein heftiger Streit ausgebrochen sei und die Polizei gerufen wurde. Wir warteten die ganze Zeit darauf, dass Streifenwagen auftauchen! Es wirkte einfach so real und dramatisch.“ Simpson ergänzte, dass den ganzen Tag Menschenmengen zugeschaut hätten. Und noch mehr: „Irgendwann bekam sogar der Hund am Set so viel Angst vor dem Streit, dass wir ihn aus den Szenen herausnehmen mussten. Das zeigt, wie gut das Kreativteam einen Streit inszeniert hat, der sich wie ein echter Paarkonflikt anfühlt.“