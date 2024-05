Nur wenige Kilometer entfernt Statt Prinz Harrys Gottesdienst: Charles feiert Gartenparty

Prinz Harry zeigte sich strahlend vor der Kathedrale, König Charles empfing währenddessen Gäste im Buckingham Palast. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 19:47 Uhr

Nah, aber doch so fern: Während Prinz Harry am Mittwoch seinen Invictus-Games-Gottesdienst in London feierte, lud Vater König Charles nur wenige Kilometer entfernt zur Gartenparty.

Nur wenige Kilometer voneinander entfernt und trotzdem kein Treffen: Während sich Prinz Harry (39) am heutigen Mittwoch (8. Mai) für den Jubiläumsgottesdienst seiner Invictus Games in London aufhielt, feierte sein Vater, König Charles III. (75), gemeinsam mit zahlreichen Familienmitgliedern im Buckingham Palast eine Gartenparty.

Kein Treffen von Harry und Charles

Prinz Harry zeigte sich bei seiner Ankunft an der Londoner St.-Pauls-Kathedrale zwar alleine, aber dennoch bestens gelaunt. Fleißig winkte der Royal den vor der Kirche wartenden Fans zu, während er die Treppen hinauflief.

Bereits seit dem 7. Mai hält sich Harry in seiner alten Heimat auf, zu einer Begegnung mit seinem Vater wird während des Besuchs aber offenbar nicht kommen. Ein Sprecher des 39-Jährigen hatte erklärt, ein Treffen sei aufgrund des vollen Terminkalenders des Monarchen nicht möglich. Harry hoffe aber, seinen Vater "bald zu sehen".

Royals feiern lieber bei Gartenparty

Während Prinz Harry dem Gottesdienst zum zehnjährigen Jubiläum der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games beiwohnte, empfing Charles am Mittwochnachmittag nur rund drei Kilometer von der St.-Pauls-Kathedrale entfernt zahlreiche Gäste aus der Bevölkerung im Buckingham Palast – eine jahrzehntelange Tradition der Royal Family.

Mit dabei waren neben Ehefrau Königin Camilla (76) auch Prinz Edward (60) und Herzogin Sophie (59), Prinzessin Anne (73) sowie der Herzog und die Herzogin von Gloucester. Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) fehlten laut "Daily Mail" als einzige arbeitende Royals. Offiziell ging die Gartenparty bis 18 Uhr (Ortszeit) – zu spät also, um Harrys Gottesdienst zu besuchen. Denn der begann bereits um 17 Uhr.

So ganz musste Prinz Harry bei seinem Gottesdienst aber nicht auf familiäre Unterstützung verzichten: Charles Spencer (59), der Bruder seiner verstorbenen Mutter Diana (1961-1997) besuchte die Messe ebenfalls.