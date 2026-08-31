Stars Stefan Mross gibt ‚Immer wieder sonntags‘ noch nicht auf

Stefan Mross Radio Schlager Tour Oranienburg Aug 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 14:00 Uhr

Der Schlagerstar kämpft weiter darum, 'Immer wieder sonntags' vor dem Aus zu retten.

Stefan Mross will ‚Immer wieder sonntags‘ noch nicht abschreiben.

Obwohl die erfolgreiche ARD-Show nach mehr als 30 Jahren eingestellt wird, ist der Moderator überzeugt, dass das Format weitergehen kann. Am 6. September steht zunächst die letzte reguläre Ausgabe der Sendung an. Eine Woche später soll sich ‚Immer wieder sonntags‘ am 13. September mit einer Best-of-Sendung verabschieden. Die ARD hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, das Format trotz hoher Einschaltquoten aus Spargründen einzustellen.

In der Live-Sendung vom Sonntag (30. August) machte Mross jedoch deutlich, dass er nicht an ein endgültiges Ende glaubt. „Wenn Sie jetzt meinen, nach ‚Immer wieder sonntags‘ mache ich meine Füße in weißen Sand irgendwo in Griechenland mit einer Flasche Rotwein in der Hand, dann sind Sie ganz falsch dran“, erklärte der 50-Jährige. Anschließend stellte er klar: „Wir machen weiter mit ‚Immer wieder sonntags‘ – das weiß ich!“ Bereits zuvor hatte Mross die Zuschauer mit einer ähnlichen Aussage aufhorchen lassen. Mit Blick auf die kommende Ausgabe sagte er, die Sendung werde dann „vielleicht erst einmal Geschichte“ sein.

Auch im Gespräch mit ‚Bunte‘ hatte der Schlagerstar Hoffnung auf eine Fortsetzung erkennen lassen. Für den Sommer des kommenden Jahres habe er vorsichtshalber bereits drei Monate freigehalten. „Und wenn nicht, dann gehen wir mit unserem Wohnmobil in Urlaub. Das ist auch schön“, scherzte er. Konkret ist eine Zukunft von ‚Immer wieder sonntags‘ allerdings bislang nicht in Sicht. Laut ‚t-online.de‘ sollen die Kulissen auf dem Gelände in Rust bald abgebaut werden.

Unterstützung für eine Fortsetzung kommt jedoch von Europa-Park-Chef Roland Mack. Der Unternehmer hatte Mross mit einem Stern auf dem ‚Walk of Fame‘ des Europa-Parks geehrt. In seiner Rede erklärte er: „Uns bewegt natürlich auch die Diskussion um diese Sendung. Wir alle bedauern, dass die ARD einen Schlussstrich ziehen will.“ Anschließend verriet Mack, „sehr aktiv“ daran zu arbeiten, das Format in irgendeiner Form weiterzuführen. Weitere Details werde er möglicherweise schon in wenigen Wochen nennen.