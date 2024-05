Kochbuch, Preisverleihung und mehr Stefano Zarrella: Nach dem „Let’s Dance“-Aus hat er viel zu tun

Großer Abend: Stefano Zarrella hat sich für die Verleihung der 9:16 Awards im Schauspielhaus in Hamburg am 6. Mai schick gemacht - und einen Preis mit nach Hause nehmen dürfen. (ae/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 13:55 Uhr

Neues Kochbuch, ein Award und etliche Werbe-Engagements: Stefano Zarrella kann sich nach seinem frühzeitigen Aus bei "Let's Dance" nicht über Langeweile beklagen. Der Food-Blogger ist derzeit quasi omnipräsent.

Als er am 5. April in der fünften Liveshow bei "Let's Dance" ausschied, war Stefano Zarrella (33) in Tränen aufgelöst. Einen Monat später sieht die Welt für den Food-Creator schon wieder ganz anders aus: Der kleine Bruder von Giovanni Zarrella (46) hat derart viel zu tun, dass er der RTL-Tanzshow inzwischen wohl nicht mehr hinterher weint. Neuester Höhepunkt: Am Montagabend (6. Mai) durfte er in Hamburg einen Preis entgegennehmen.

Bei den von Moderator Steven Gätjen (51) und Influencerin Alicia Joe (geb. 1996) präsentierten 9:16 Awards im Schauspielhaus wurden insgesamt neun Creator ausgezeichnet. In der Kategorie "Leckerster Content" hatte der Mann mit italienischen Wurzeln die Nase vorn. "Ich habe gewonnen", jubelte er nach der Preisverleihung in einer Story auf Instagram, wo ihm inzwischen 1,9 Millionen Menschen folgen. In seiner Dankesrede gab er den 1.100 geladenen Gästen mit auf den Weg: "Macht das, was euch Spaß macht, seid kreativ und gebt Gas."

Er hat sein zweites Kochbuch veröffentlicht

Der 33-Jährige tut das schon lange und kann so immer mehr aus dem großen Schatten seines Bruders treten. Während der in der Musikbranche Karriere machte, setzt Stefano Zarrella auf seine Leidenschaft für Food und Kochen. Gerade veröffentlichte er sein zweites Kochbuch "Unglaublich schnell", zur Release-Party am Wochenende waren auch viele "Let's Dance"-Stars gekommen. Besonders rührend fiel das Zusammentreffen mit Detlef D! Soost (53) aus, der einst Giovanni Zarrella in der Sendung "Popstars" entdeckte und den er schon seit seiner Kindheit kennt. "Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben", sinnierte Stefano Zarrella hinterher und freute sich, dass so viele Wegbegleiter gekommen waren.

Mit dem Buch stehen weitere Termine wie Signierstunden an. "Was ein Gefühl… gar nicht in Worte zufassen und unglaublich emotional", kommentierte er bei Instagram zum Starttermin in der Vorwoche. "Besonders emotional war es aber, als ich gesehen habe, wie sehr ihr euch freut, und auch wie meine Familie reagiert hat, als ich ihnen mein neues Buch das erste Mal zeigen konnte – Gänsehaut."

Zu Gast beim großen Digital-Festival

Auch dank Kooperationen – zum Beispiel mit Pepsi und Lidl – taucht Zarrella gerade auf vielen Kanälen auf, kocht etwa in You-Tube-Videos und verkauft Küchenzubehör. In Hamburg hat er nach der Preisverleihung noch einen weiteren Termin: Beim OMR-Festival, zu dem auch Kim Kardashian (43) erwartet wird, ist er am Dienstagabend dabei, wenn ein smarter und recycelbarer Becher vorgestellt wird.

Was er derzeit alles erlebt, kann der Ex von "GNTM"-Kandidatin Romina Palm (24) selbst kaum fassen: "Was waren das für krasse Tage bitte." Vor lauter Terminen und Erlebnissen komme er gar nicht mehr richtig dazu, alles auf seinem Account hochzuladen. Da fragt man sich fast, wie er dieses Pensum hätte schaffen können, wenn er immer noch auf dem TV-Parkett tanzen würde…