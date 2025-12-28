Stars Stellan Skarsgård: Man kann nie ein guter Elternteil sein

Stellan Skarsgard - September 2017 - Famous - Toronto International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.12.2025, 13:00 Uhr

Stellan Skarsgård glaubt, man kann nie ein guter Elternteil sein.

Stellan Skarsgård glaubt nicht, dass es möglich ist, ein „guter Elternteil für ein Kind“ zu sein.

Der 74-jährige Schauspieler – der mit seiner ersten Ehefrau My Skarsgård die Kinder Alexander (49), Gustaf (44), Sam (43), Bill (35), Eija (33) und Valter (29) hat, sowie mit seiner zweiten Ehefrau Megan Everett die Söhne Ossian (16) und Kolbjørn (13) – gab zu, dass eines seiner Kinder ihn mit Gustav verglichen hat, dem egozentrischen Regisseur und abwesenden Vater, den er in seinem neuen Film ‚Sentimental Value‘ spielt. Stellan betonte, dass er es nicht als Beleidigung empfand, dass die Rolle mit Blick auf ihn geschrieben wurde, und sagte der Zeitung ‚The Independent‘: „Natürlich sehen sie Dinge, die ich nicht sehe – doch man kann es einem Kind nie recht machen. Man kann nie ein guter Elternteil für ein Kind sein, denn ehrlich gesagt haben sie immer etwas zu beklagen, weil wir nur Menschen sind – und sie sind auch nicht perfekt. Damit muss man leben.“

Trotzdem hat Stellan ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern, räumte jedoch ein, dass er nicht immer ein „präsenter“ Vater war, als sie jünger waren.

Er sagte: „Mir ist mit der Zeit klarer geworden, dass ich vielleicht nicht immer ganz präsent war, als meine Kinder aufgewachsen sind. Aber ich habe acht Kinder – das ist verdammt unmöglich … Ich war meinen Kindern gegenüber sehr tolerant, und sie müssen mir gegenüber ebenfalls tolerant sein. Ich habe sie machen lassen, was sie wollten, und sie lassen mich machen, was ich will.“

Der ‚Dune‘-Darsteller gab außerdem zu, dass er es nicht ausgehalten hätte, als Vater am Spielfeldrand zu stehen und seinen Kindern beim Sport zuzuschauen. Er sagte: „Das wäre so langweilig. Ich würde sterben.“ Der ‚Mamma Mia!‘-Star hatte zuvor betont, dass er sich weigert, seinen Kindern Ratschläge zu geben. Gegenüber dem Magazin People erklärte er: „Ich habe ihnen überhaupt keine Ratschläge gegeben, weil das sehr gefährlich ist. Denn wenn sie auf meinen Rat hören und erfolgreich sind, dann ist es wegen mir – und wenn sie auf meinen Rat hören und nicht erfolgreich sind, ist es meine Schuld. Das ist eine Lose-lose-Situation.“