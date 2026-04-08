Stars Stephen Colbert: Darum fällt es ihm schwer, die ‚The Late Show‘ zu verlassen

Stephen Colbert at Paley Fest LA - Avalon - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 18:17 Uhr

Stephen Colbert hält sich mit einem „eisernen Griff“ an ‚The Late Show‘ fest, bis die Sendung offiziell endet.

Das CBS-Programm des 61-jährigen Talkshow-Moderators wird mit der aktuellen Staffel am 21. Mai enden, aber der TV-Star betonte, dass er noch nicht bereit sei, „loszulassen“. Oprah Winfrey war am Dienstag (7. April) zu Gast in seiner Show und fragte, ob es etwas gebe, das er mit Blick auf das Ende „loslassen“ wolle. Darauf antwortete Colbert: „Ich habe immer noch einen eisernen Griff um all diese Menschen, die ich liebe, mit denen ich all die Jahre gearbeitet habe – einschließlich dieser Leute dort drüben.“

Der Moderator, der am neuen ‚Lord of the Rings: Shadow of the Past‘-Film schreibt, steht weiterhin in engem Kontakt mit der Band, dem Kamerateam, den Licht- und Tontechnikern und vielen weiteren Mitarbeitern hinter den Kulissen. Außerdem waren er und Oprah sich einig, dass auch das Publikum ein entscheidender Bestandteil einer Talkshow ist. Er erklärte: „Das Publikum ist sehr rein in seinem Engagement für unser Gespräch … Die Zuschauer hören zu und reagieren.“

Anfang dieses Jahres gab Colbert, der zehn Jahren Gastgeber der ikonischen Sendung war, zu, dass sich die Absetzung von ‚The Late Show‘ nun endlich „real anfühlt“. Bei einem Auftritt in ‚Late Night with Seth Meyers‘ sagte er zu seinem Freund und Kollegen: „Jetzt fühlt es sich real an. Vorher fühlte es sich nicht … Ich meine, ich wusste, dass es real ist, aber jetzt … Es sind noch vier Monate.“

Colbert bestätigte das Ende der Show bereits im Juli, als er dem Publikum die niederschmetternde Nachricht überbrachte. Er sagte damals in seinem Monolog: „Bevor wir mit der Show beginnen, möchte ich, dass ihr etwas wisst, das ich erst gestern erfahren habe. Nächstes Jahr wird unsere letzte Staffel sein. Der Sender wird ‚The Late Show‘ im Mai beenden … Es ist nicht nur das Ende unserer Show, sondern das Ende von ‚The Late Show‘ bei CBS. Ich werde nicht ersetzt. Das Ganze wird einfach verschwinden.“

Die Ankündigung kam kurz nachdem er die Muttergesellschaft Paramount für eine Einigung in Höhe von 16 Millionen Dollar mit Präsident Donald Trump kritisiert hatte und zu einer Zeit, als das Studio auf die Genehmigung für seine Fusion mit Skydance wartete. Während CBS darauf bestand, dass die Entscheidung, die Show abzusetzen, „rein finanziell“ sei und nichts mit „anderen Vorgängen bei Paramount“ zu tun habe, spekulierten viele, dass dem nicht so sei. Colbert selbst hat sich geweigert, sich „an diesen Spekulationen zu beteiligen“. Im Gespräch mit dem US-amerikanischen ‚GQ Magazine‘ gab er zu, dass er „Gefühle“ bezüglich des Endes von ‚The Late Show‘ habe, diese aber nicht öffentlich diskutieren wolle, da die Sendung erst im Mai 2026 endet. Er fügte hinzu: „Die Leute können ihre Theorien haben. Ich habe meine Gefühle darüber, die Show nicht mehr zu machen, aber ihr müsstet mir zeigen, warum es für meine Beziehung zu meinem Sender sinnvoll wäre, mich in den nächsten neun Monaten auf diese Spekulationen einzulassen.“