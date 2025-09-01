Stars Stephen King hat ‚Angst‘ vor Demenzerkrankung

Bang Showbiz | 01.09.2025, 14:00 Uhr

Für den Bestsellerautor wäre es ein Horrorszenario, an der Erkrankung zu leiden.

Stephen King sorgt sich jedes Mal, wenn er ein Wort vergisst, davor, an Demenz zu leiden.

Der Bestsellerautor gestand dies in einem Interview mit ‚The Times‘ und erklärte, dass er fürchtet, ihm könnte dasselbe Schicksal widerfahren wie seinem Schriftstellerkollegen Sir Terry Pratchett, der vor seinem Tod 2015 an Alzheimer litt. „Davor habe ich Angst. Ich habe Angst, dass mir das passiert, und jedes Mal, wenn ich mich nicht an ein Wort oder so erinnere, denke ich: ‚Das ist der Anfang'“, enthüllte der 77-Jährige.

Der ‚Shining‘-Autor verriet, dass er immer noch rund 1.200 Wörter pro Tag schreibt, und dass er mindestens ein weiteres Buch veröffentlichen möchte, bevor er anfängt, über das Ende seiner Schreibkarriere nachzudenken. „Ich habe mindestens ein weiteres Buch, das ich schreiben möchte, und darüber hinaus… Mann, ich werde nicht sagen… ich möchte gehen, während die Leute sagen: ‚Ich hätte gern noch eins'“, erklärte er.

Auf die Frage, ob er weiterhin schreiben werde, selbst wenn seine Werke nicht mehr veröffentlicht werden, antwortete King: „Ich denke, das könnte passieren. Aber ich bin zu alt, um das JD-Salinger-Ding zu machen und vier oder fünf Bücher in der Schublade liegen zu lassen.“

Kings Werke inspirieren weiterhin Hollywood-Filme: Seine Novelle ‚Chucks Leben‘ aus dem Jahr 2000 wurde als Film mit Tom Hiddleston umgesetzt, eine große Kinoversion seines Romans ‚Todesmarsch‘ von 1979 steht kurz vor der Veröffentlichung. Ebenfalls 2025 auf die Leinwand kommt eine neue Version seines 1982 erschienenen Buches ‚Menschenjagd‘ mit Glen Powell.

King offenbarte, dass ‚Menschenjagd‘ zunächst von einem Verlag abgelehnt wurde, schließlich aber unter seinem Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht wurde. Die Geschichte handelt von einer Gameshow, in der die Teilnehmer von mörderischen Jägern verfolgt werden und einen Geldpreis gewinnen, wenn sie am Leben bleiben.