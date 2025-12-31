Stars Sterling K. Brown: Ehe erfordert ’ständige neue Hingabe‘

Ryan Michelle Bathe and Sterling K Brown - Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler spricht offen über sein Verständnis einer gesunden Ehe.

Sterling K. Brown ist überzeugt, dass eine Ehe „ständige erneute Hingabe“ erfordert.

Der ‚Paradise‘-Darsteller ist seit 2006 mit Ryan Michelle Bathe verheiratet, mit der er die gemeinsamen Söhne Andrew (14) und Amare (10) hat. Er hält es für wichtig, offen über die Herausforderungen ihrer Beziehung zu sprechen, um zu zeigen, dass nicht immer alles so glatt läuft, wie es nach außen wirkt.

Im Interview mit dem ‚Red‘-Magazin sprach der Schauspieler über ihren Pakt, im gemeinsamen Podcast ‚We Don’t Always Agree‘ ehrlich zueinander zu sein. „Immer wenn sie mir öffentlich widersprechen darf, ist sie total begeistert. Ich glaube, diese Transparenz hat großen Anklang gefunden, weil eine Ehe an sich schon eine Herausforderung ist“, erzählte er. „Und ich denke, oft, wenn Menschen Ryan sehen – auf dem roten Teppich oder in Interviews –, wirkt es so, als hätten wir alles im Griff, als wäre alles glänzend und perfekt.“

Das sei jedoch nicht der Fall. Der 49-Jährige betonte: „Es erfordert Arbeit, und es braucht eine ständige erneute Hingabe zueinander, damit es funktioniert. Und genau das wollten wir in die Welt hinaustragen, weil wir dachten, dass darin der größte Wert liegt.“

Sterling moderiert außerdem den Podcast ‚That Was Us‘, in dem er gemeinsam mit seinen Co-Stars Mandy Moore und Chris Sullivan auf die preisgekrönte Serie ‚This Is Us‘ zurückblickt. Das Trio habe „riesigen Spaß“ zusammen. „Wir können die Serie jetzt wirklich ausschließlich als Fans anschauen. Und sie ist wirklich wunderschön – und das sage ich nicht nur, weil ich selbst Teil davon war. Wir schauen sie, und ich denke: ‚Mann, Randall hat wirklich einiges durchgemacht!'“, berichtete er.