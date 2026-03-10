Stars Steve Carell hält sich bewusst von Instagram und TikTok fern

Steve Carell - Minions: The Rise Of Gru premiere 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 11:00 Uhr

Steve Carell hat „keine Zeit für soziale Medien“ und glaubt, dass es niemanden interessieren würde, wenn er anfangen würde, Beiträge über sein Leben zu teilen.

Der 63-jährige Hollywood-Schauspieler hält sich von Plattformen wie Instagram und TikTok fern und ist überzeugt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, da seine Follower kein Interesse an seinem entspannten Lebensstil hätten.

Er sagte gegenüber dem Magazin ‚L’Officiel‘: „Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich Zeit dafür habe – und das soll keine Herabwürdigung sein. Ich denke, dass es für manche Menschen nützlich sein kann, und es ist offensichtlich ein wichtiger Teil unserer Kultur. Aber ich würde mich selbst in den sozialen Medien langweilen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden interessiert, was ich zu Abend gegessen habe oder ähnliches. Und die ganze Idee, etwas zu posten, zu warten, die Reaktionen zu sehen und dann auf die Reaktionen zu antworten? Das ist nichts für mich.“

Auf die Frage, wie er seine Zeit verbringt, wenn er keine sozialen Medien nutzt, antwortete Carell: „Ich sitze in einem leeren Raum und starre eine Glühbirne an. Ich habe Hobbys. Ich treibe Sport. Ich verbringe Zeit mit meinen Kindern. Meine Frau und ich versuchen, jetzt, wo wir ein leeres Nest haben, mehr zu reisen. Und natürlich arbeite und schreibe ich, wenn ich Zeit dazu habe. Es ist ziemlich unspektakulär – es gibt nichts Aufregendes zu berichten. Das wird ein toller Artikel: ‚Der langweiligste Mann‘.“

In dem Interview gab Steve zu, dass er nie Teil der Hollywood-Partyszene war und dass der Schauspieler und seine Frau Nancy „nicht viel ausgehen“. Er erklärte, es sei nie eine bewusste Entscheidung gewesen. Ihm sei es einfach wichtig gewesen, seinen Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Außerdem betonte er, dass seine Frau und er keine typischen Hollywood-Partygänger seien.