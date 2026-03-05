Stars Steve Carell verrät, warum das Herz von Eltern nie aufhört, für ihre Kinder zu brechen

Steve Carell glaubt, dass das „Herz von Eltern immer für ihre Kinder bricht“.

Der 63-jährige Star, der mit seiner Ehefrau Nancy Walls Sohn Johnny (21) und Tochter Annie (24) hat, gab zu, dass er nie aufgehört habe, sich „Sorgen“ um seine Kinder zu machen, und dass sich das auch nicht geändert habe, seit sie erwachsen sind. Er sagte gegenüber ‚Extra‘: „Aus meiner eigenen Lebenserfahrung mit meiner Tochter – und es ist mittlerweile ein Klischee – aber sobald sie geboren sind, fängst du an, dir Sorgen um sie zu machen. Und ich glaube nicht, dass das jemals aufhört … Dein Herz bricht immer ein Stück für sie und ist zugleich voller Liebe, und du siehst die Welt durch ihre Augen – selbst wenn sie erwachsen sind.“

Steve wird in der neuen Comedyserie ‚Rooster‘ den fiktiven Autor Greg Russo spielen. Die Serie dreht sich um die komplizierte Beziehung des Schriftstellers zu seiner erwachsenen Tochter Katie (Charly Clive), während sie eine persönliche Krise durchlebt. Die Show stammt von Bill Lawrence, dem Schöpfer von ‚Scrubs‘, ‚Ted Lasso‘ und ‚Shrinking‘. Steve sagte: „Er hat ein besonderes Talent dafür, Dinge, die wirklich lustig sind, mit Dingen zu verbinden, die wahrhaftig, ehrlich und emotional sind.“

In der Serie hat Katies Ehemann Archie (Phil Dunster) eine Affäre mit einer Doktorandin (Lauren Tsai). Katies Reaktion: Sie brennt sein Haus nieder – woraufhin Greg zustimmt, als Gastdozent einzuspringen, solange seine Tochter ihren Job behalten darf. Steve erzählte zuvor ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich habe das Drehbuch gelesen, und es war einer der besten Comedy-Piloten, die ich je gelesen habe – Punkt. Piloten sind am schwierigsten zu schreiben. Man erschafft eine Welt, stellt sie dem Publikum vor und muss das schnell und effizient tun, ohne dass es nur nach Hintergrundgeschichte klingt – und dabei auch noch lustig sein.“ ‚Rooster‘ startet am 8. März bei HBO.