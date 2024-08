Stars Steve Martin: Großes Lob an seinen ‚Only Murders in the Building‘-Co-Star Selena Gomez

Steve Martin at CMA Awards Nashville Nov 2015 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 18:00 Uhr

Steve Martin erzählte, dass er Selena Gomez schon immer „bewundert und respektiert“ habe.

Der 79-jährige Schauspieler spielt an der Seite der 32-jährigen Selena in ihrer erfolgreichen Fernsehserie ‚Only Murders in the Building‘ mit und Steve verriet jetzt, dass er den Star als „würdevoll und kultiviert“ bezeichnen würde.

Steve, der auch neben Martin Short in der Show mitspielt, verriet in einem Gespräch gegenüber ‚E! News‘: „Als wir Selena das erste Mal getroffen haben, war sie bereits selbstsicher, würdevoll und kultiviert. Wenn überhaupt, dann haben wir das nur ein wenig nachklingen sehen, wie es mit zunehmender Reife sein sollte. Aber sie war schon da – eine echte Person, die wir bewunderten und respektierten.“ Und auch Gomez habe die Erfahrung genossen, mit Steve und Martin zusammenzuarbeiten. Die brünette Schönheit, die in der Serie die Rolle der Mabel Mora spielt, sagte: „Es ist einfach eine Freude, Menschen zu haben, zu denen ich aufschauen kann und die mich daran erinnern, dass das Leben schön ist.“ Trotz ihres Erfolgs hatte die Sängerin zuvor verraten, dass sie ihre schauspielerischen Ambitionen „noch nicht einmal an der Oberfläche angekratzt“ habe.