Selena Gomez veröffentlicht verschollenen Track ‚Stained'

Bang Showbiz | 24.03.2025, 11:00 Uhr

Selena Gomez veröffentlicht nach neun Jahren endlich ihren verschollenen Song ‚Stained‘.

Die Schauspielerin und Popsängerin teilte bereits 2016 nach der Veröffentlichung ihres Albums ‚Revival‘ erstmals einen Ausschnitt von ‚Stained‘ mit ihren Fans, aber der Song wurde nie offiziell veröffentlicht und sickerte stattdessen online durch – jetzt fügt Selena ‚Stained‘ als Bonustrack zu ihrem neuen Album ‚I Said I Love You First‘ hinzu.

In einem Post auf Instagram schrieb sie: „Acht Jahre später und ihr habt diesen Song nie vergessen. Eure Liebe zu ‚Stained‘ ist nie verschwunden und ich wollte etwas Besonderes machen, um euch für all die Liebe und Unterstützung auf dem Album zu danken.“ Selene bestätigte nicht nur die Veröffentlichung von ‚Stained‘, sondern verriet auch, dass sie eine Sonderausgabe ihres neuen Albums mit dem Titel ‚I Said I Love You First – Explained: Narrated by Selena Gomez‘ veröffentlichen wird, auf dem die Sängerin mit ihrem Verlobten Benny Blanco die Herkunft und den Entstehungsprozess jedes Songs erklärt. In einem späteren Post auf Instagram schrieb Selena: „Benny und ich haben während der Entstehung unseres neuen Albums so viele erstaunliche Erinnerungen gesammelt. Ich wollte euch in einige dieser Geschichten und die Entstehung dieser Songs einweihen.“

‚I Said I Love You First – Explained: Narrated by Selena Gomez‘ ist ab sofort als digitaler Download in Selenas offiziellem Store erhältlich! Selena und Benny – die seit fast zwei Jahren zusammen sind und sich im Dezember 2024 verlobt haben – haben das Album gemeinsam erstellt und sie bedankte sich kürzlich bei ihm dafür, dass er seine „bedingungslose Liebe“ in das Projekt gesteckt hat. In einem Beitrag auf Instagram schrieb sie: „Benny, danke, dass du während dieses Prozesses mein persönliches Tagebuch warst. Diese Lieder repräsentieren unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft… etwas, das ich kaum erwarten kann, von jetzt an bis für immer mit dir zu erleben.“