Stars Steven Spielberg: Das Weiße Haus ehrt ihn mit der National Medal of Arts

Steven Spielberg - White House 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2024, 16:00 Uhr

Steven Spielberg gehört zu den Showbiz-Größen, denen im Weißen Haus eine der höchsten US-Auszeichnungen überreicht wurde.

Der 77-jährige ‚E.T. – Der Außerirdische ‚-Filmemacher wurde am Montag (21. Oktober) in Washington D.C. neben Oscar-Preisträger Spike Lee (67) und dem historischen Dokumentarfilmer Ken Burns (71) mit der National Medal of Arts ausgezeichnet.

Und auch ‚Work It‘-Hitmacherin Missy Elliott (53), ‚Frozen‘-Star Idina Menzel (53) und ‚Taxi‘-Schauspielerin Queen Latifah (54) wurden neben den Filmemachern beim ‚National Arts and Humanities Reception‘-Event im East Room des Weißen Hauses von Joe Biden geehrt. Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin (63) und ‚Roots‘-Star LeVar Burton (67) wurden ebenfalls Medaillen überreicht. Der Starkoch und Autor Anthony Bourdain, der im Jahr 2018 im Alter von 61 Jahren verstarb, ist posthum geehrt worden. Die Medaillen waren entweder für 2022 oder 2023 bestimmt. Der 81-jährige Biden verriet bei der Veranstaltung gegenüber der 39-köpfigen Gruppe: „Lassen Sie mich nur eines sagen – Sie haben Barrieren durchbrochen, Sie haben neue Wege beschritten, Sie haben die Kultur neu definiert. Sie sind die Wahrheitsverkünder, die Brückenbauer, die Veränderungssucher und vor allem die Meister Ihres Fachs, die uns durch alles, was Sie getan haben, zu einem besseren Amerika gemacht haben.”