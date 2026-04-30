Stars Steven Tyler feiert ‚riesigen Sieg‘

Steven Tyler - Feb 25 - CREDIT Priscilla Grant/Everett Collection - Jam for Janie event - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 09:00 Uhr

Steven Tyler feiert 'riesigen Sieg', da die Klage wegen sexuellen Missbrauchs weitgehend abgewiesen wurde.

Eine Klage wegen sexuellen Missbrauchs gegen Steven Tyler ist größtenteils abgewiesen worden.

Der Aerosmith-Frontmann war von Julia Misley verklagt worden, die behauptete, der ‚Crazy‘-Sänger habe sie als Teenager „gegroomt“ sowie „manipuliert“, und seine Handlungen im Grunde selbst eingeräumt, indem er sie in seinen Memoiren ‚Does the Noise in My Head Bother You?‘ als seine „Teenager-Braut“ bezeichnete. Wie Billboard berichtet, entschied Richterin Patricia A. Young am Dienstag (28. April), dass ein Großteil der lange verzögerten Klage aufgrund der Verjährungsfrist in Massachusetts unzulässig sei. Dort lebten Julia und Steven während ihrer dreijährigen Beziehung. Da diese Fristen jedoch aufgrund einer Sonderregel in Kalifornien nicht gelten, entschied die Richterin, dass sie wegen einer angeblichen sexuellen Begegnung während eines kurzen Aufenthalts in diesem Bundesstaat klagen könne; der Rest der Klage wurde jedoch abgewiesen.

Stevens Anwalt bezeichnete die Entscheidung als „riesigen Sieg“. David Long-Daniels erklärte: „Das ist ein riesiger Sieg für Steven Tyler. Heute hat das Gericht 99,9 % der Ansprüche gegen Herrn Tyler in diesem Fall endgültig abgewiesen. Das Gericht hat entschieden, dass nur eine Nacht – vor über 50 Jahren – aus einer dreijährigen Beziehung übrig bleibt. Wir freuen uns darauf, den Fall am 31. August zu verhandeln.“

Julia hatte Steven erstmals 2022 verklagt. Sie behauptete, sie sei das namenlose Mädchen aus seinem Buch und warf ihm vor, seinen Ruhm genutzt zu haben, um Kontrolle über ihr Leben zu erlangen, unter anderem, indem er mit ihren Eltern eine Vereinbarung zur gesetzlichen Vormundschaft unterzeichnete, und sie ab 1973 über drei Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben, als sie erst 16 Jahre alt war. Die Anwälte des heute 78-jährigen Rockers hatten hingegen argumentiert, es habe sich um eine einvernehmliche „romantische Beziehung“ gehandelt, die nach dem damaligen Schutzalter legal gewesen sei. Die Richterin stimmte zu, dass dies in Massachusetts – wo das Schutzalter bei 16 liegt – wahrscheinlich zutraf, erklärte jedoch, dass der Fall selbst bei Gültigkeit der Vorwürfe zu spät eingereicht worden sei.