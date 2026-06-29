Stars Stevie Nicks könnte bei Taylor Swifts großer Hochzeit auf der Bühne stehen

Travis Kelce and Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 09:00 Uhr

Stevie Nicks wird voraussichtlich bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce auftreten.

Die 78-jährige Fleetwood-Mac-Legende hat sich in den letzten Jahren mit der 36-jährigen Sängerin aus angefreundet und soll auf der Gästeliste für den großen Tag des Paares stehen, der vermutlich am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstags (04. Juli) stattfinden wird – und einem neuen Bericht zufolge wird Nicks während der Feierlichkeiten auch auf die Bühne treten.

Das ‚Rolling Stone‘-Magazin berichtet, dass Stevie Nicks „voraussichtlich am großen Tag auftreten wird“, während die Kolumne ‚PageSix‘ der ‚New York Post‘ ebenfalls vermutet, dass die Musiklegende die Gäste gemeinsam mit Country-Star Tim McGraw unterhalten wird, der Taylor Swift zu einer ihrer frühen Hit-Singles inspirierte.

Bereits zuvor hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, wonach Taylor Swift und Travis Kelce eine spektakuläre zweitägige Hochzeitsfeier im Madison Square Garden planen sollen. Den Gerüchten zufolge soll zunächst eine intime Zeremonie im engsten Familien- und Freundeskreis mit rund 100 Gästen stattfinden. Anschließend sei am Feiertagswochenende zum 4. Juli ein großer Empfang mit angeblich 1.000 bis 2.000 Gästen vorgesehen. Wie ‚Page Six‘ und die ‚New York Times‘ berichteten, soll der legendäre Madison Square Garden als Schauplatz der Feierlichkeiten ausgewählt worden sein.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang jedoch nicht: Weder Swift noch Kelce haben sich zu den Spekulationen geäußert. Auch ihre Sprecher reagierten laut ‚Page Six‘ nicht auf entsprechende Anfragen. „Privatsphäre hatte für beide oberste Priorität“, zitierte das Blatt einen Insider aus dem Umfeld des Paares.