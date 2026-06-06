Stars Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeits-Location enthüllt

Travis Kelce and Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2026, 15:30 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce sollen am amerikanischen Feiertagswochenende um den 4. Juli im Madison Square Garden heiraten.

Taylor Swift und Travis Kelce sollen im Madison Square Garden heiraten.

Die ‚Life of Ophelia‘-Sängerin und der Star der Kansas City Chiefs haben sich Berichten zufolge entschieden, in der legendären Musikstätte in New York City zu heiraten, in der Taylor Swift in der Vergangenheit zahlreiche Konzerte gegeben hat. Ein Insider sagte gegenüber ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘: „Alle wurden zur Geheimhaltung verpflichtet. Privatsphäre war für beide von höchster Bedeutung.“

Die vielbeschäftigte Halle hat vom 29. Juni bis zum 6. Juli keine Veranstaltungen gebucht, und Taylors Hochzeit soll voraussichtlich am Wochenende vom 3. bis 5. Juli stattfinden. ‚Page Six‘ erklärte, dass „der mögliche Plan beinhaltet, dass Gäste in Bussen mit verdunkelten Scheiben zum Venue gebracht werden und dass die mehreren Eingänge sowie die hochsichere Infrastruktur des MSG genutzt wird“. Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, die Haim-Schwestern, Suki Waterhouse, Gigi Hadid und Selena Gomez gehören zu den Stars, die Berichten zufolge zur bevorstehenden Hochzeit eingeladen wurden. Weitere Nahestehende fügten hinzu: „Wenn man Milliarden hat, kann man den Raum in eine Hochzeits-Location verwandeln.“

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Taylor Swift die reichste Musikerin der Geschichte ist. Die 36-jährige Sängerin und Songwriterin – deren Vermögen auf 2 Milliarden Dollar geschätzt wird – erreichte nach ihrer äußerst erfolgreichen ‚The Eras Tour‘ den Milliardärsstatus und ist laut der ‚Iconoclast 50‘-Liste 2026 von ‚Forbes‘ nun die reichste Musikerin der Geschichte. Taylors Vermögen ist auch auf den Erfolg ihrer Alben zurückzuführen, darunter ihre jüngsten Platten ‚The Tortured Poets Department‘ aus dem Jahr 2024 und ‚The Life of a Showgirl‘, die 2025 erschien. Auch die Neuaufnahme ihrer früheren Alben brachte der Sängerin einen finanziellen Gewinn. Außerdem übernahm sie im Mai 2025 die Kontrolle über ihre Masteraufnahmen in einem geschätzten 360-Millionen-Dollar-Deal, sechs Jahre nachdem diese an Scooter Braun verkauft worden waren. Weitere Stars, die es auf die ‚Iconoclast 50‘-Liste von ‚Forbes‘ geschafft haben, waren Ryan Coogler, Beyoncé, Bad Bunny und The Weeknd.