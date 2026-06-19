Stars Taylor Swift wollte Madison Square Garden nicht als erste Wahl für Feier nach der Hochzeit

AFC Championship Game: Buffalo Bills v Kansas City Chiefs - Travis Kelce and Taylor Swift - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 09:00 Uhr

Eine große Feier im Zusammenhang mit der Hochzeit des viel diskutierten Paares soll verlegt worden sein, nachdem Details des ursprünglichen Veranstaltungsortes bekannt geworden waren. Das befeuert weitere Spekulationen über die aktuellen Pläne.

Taylor Swift wollte den Madison Square Garden Berichten zufolge gar nicht als erste Wahl für eine After-Party zur Hochzeit mit Travis Kelce.

Die 36-jährige Sängerin, die seit fast drei Jahren mit NFL-Star Travis liiert ist, soll laut zahlreichen Berichten einen geheimen Plan gehabt haben, ihre Eheschließung an der legendären New Yorker Location zu feiern. Doch während die Gerüchte zunehmen, dass die beiden kurz vor der Hochzeit stehen, nachdem an Taylors Haus in Rhode Island auffällige Aktivitäten beobachtet wurden, berichtet nun TMZ, dass der ursprüngliche Plan gewesen sei, den Hochzeitsempfang von ihr und Travis in derselben Villa in Rhode Island abzuhalten.

Das Portal erklärte, Insidern zufolge habe das Paar den 13. Juni als Datum für die Feier „fest gebucht“, und als Teil des Empfangs sei ein „großes Feuerwerk“ geplant gewesen. Nun wird berichtet, dass die für das Feuerwerk verantwortliche Firma Mitte Mai erfahren habe, dass die Veranstaltung abgesagt und nach New York verlegt worden sei. TMZ fügte hinzu: „Was den Grund betrifft, wurde uns gesagt, dass das Paar absprang, nachdem der Veranstaltungsort bekannt geworden war.“ Laut dem Bericht ist Madison Square Garden nun der Ort, an dem Taylor und Travis am 3. Juli eine „riesige Feier“ zu ihrer Hochzeit „für eine große Gruppe von Freunden und Familie“ ausrichten werden.

TMZ erklärte außerdem: „Es sieht immer wahrscheinlicher aus, dass die Trauung nicht im Garden stattfinden wird, sondern an einem intimeren Ort.“ Der Bericht folgt auf Fotos des Portals, die massive Aktivitäten an Taylors riesiger Küstenvilla in Rhode Island zeigen. Ein TikToker filmte am Mittwoch (17. Juni) vier Frauen auf einer Dachterrasse von Taylors Haus, von denen drei schwarze Roben trugen und eine vierte weiß gekleidet war. ‚Page Six‘ berichtete, eine Frau, die Taylors beste Freundin Abigail Anderson Berard zu sein schien, sei ebenfalls auf dem Balkon gewesen und habe ein Kleinkind getragen. Abigail hat ein Kind, das im August zwei Jahre alt wird. Ein Augenzeuge aus der Gegend sagte TMZ, die Lichter in Taylors Villa seien normalerweise aus, seien am Mittwochabend jedoch noch eingeschaltet gewesen. Auch eine massive Sicherheitspräsenz wurde an dem Anwesen beobachtet. Ein Augenzeuge sagte TMZ, er habe „ein Sicherheitsteam in der Einfahrt gesehen, als sich das Tor öffnete und ein SUV mit getönten Scheiben das Grundstück verließ“. Der Insider fügte hinzu, ein bewaffneter Wachmann habe am Tor gestanden, bis es sich wieder schloss. Der Augenzeuge sagte außerdem, er habe zwei weitere bewaffnete Sicherheitskräfte mit „riesigen Ferngläsern“ gesehen, die den Strandbereich rund um Taylors Haus beobachteten.

TMZ betonte, dass die Feier im Madison Square Garden für den 3. Juli geplant sei, und sagte, es gebe das „Gefühl“, dass die Hochzeit von Taylor und Travis „davor stattfinden könnte“. Travis wurde außerdem am Mittwoch bei einem Männerabend in West Hollywood gesehen, was Spekulationen auslöste, es könne sich um seinen Junggesellenabschied gehandelt haben.