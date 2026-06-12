Stars Taylor Swift kämpft bei Songwriters Hall of Fame-Zeremonie mit den Tränen

Taylor Swift arrives at Toy Story 5 premiere - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin bedankte sich bei ihrer Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame überschwänglich bei ihrer Familie.

Taylor Swift kämpfte mit den Tränen, als sie ihrer Familie dafür dankte, ihr gesamtes Leben umgekrempelt zu haben, damit sie ihre Musikkarriere verfolgen konnte.

Die Popsängerin sprach am Donnerstagabend (11. Juni) während einer emotionalen Rede bei der Aufnahmezeremonie der Songwriters Hall of Fame in New York über ihren Werdegang. Dort wurde die 36-Jährige als jüngste Frau überhaupt in die renommierte Institution aufgenommen.

Nach einer Einführung durch den Hollywood-Regisseur Steven Spielberg betrat Swift im Marriott Marquis Hotel die Bühne und sprach über den Umzug ihrer Familie aus Pennsylvania, als sie noch eine aufstrebende Musikerin war. Sichtlich bewegt sagte der Star: „Für mich war es leicht, das Songwriting über alles andere in meinem Leben zu stellen. Aber für meine Eltern und meinen Bruder konnte es nicht leicht gewesen sein, einfach alles hinter sich zu lassen und unsere ganze Familie von Pennsylvania nach Nashville umzusiedeln, damit ich mein Handwerk in der Songwriter-Hauptstadt der Welt perfektionieren konnte.“

Ihre Eltern hätten das ganze Leben der Familie umgekrempelt, um mit ihr in die Welthauptstadt der Country-Musik zu ziehen. „Und obwohl Worte eigentlich mein Metier sein sollten, werde ich euch niemals ausreichend dafür danken können. Ihr seid der Grund, warum ich heute Abend hier stehe“, erklärte die Chartstürmerin sichtlich emotional.

Swift, die bei der Veranstaltung von ihrem Verlobten Travis Kelce, ihrer Mutter Andrea Swift und ihrer zukünftigen Schwiegermutter Donna Kelce begleitet wurde, erklärte anschließend, warum Spielberg die Laudatio auf sie hielt. „Vor einigen Monaten fragte mich die Songwriters Hall of Fame nach meinen Vorbildern und den Kreativen, die mein Storytelling geprägt haben, und wen ich mir als Laudator wünschen würde. Ich nannte Stevens Namen“, verriet sie.

Bereits eine Stunde später habe sie mit dem legendären Filmemacher und seiner Frau Kate Capshaw telefoniert. „Er sagte mir sofort zu und erklärte, dass er sehr gerne dabei sein würde“, verriet sie. Damit habe die ‚Cruel Summer‘-Interpretin überhaupt nicht gerechnet, da Spielberg gerade seinen neuen Film ‚Disclosure Day‘ herausbringt. „Trotzdem war er bereit, wenige Stunden vor der Veröffentlichung hierherzukommen und das für mich zu tun“, zeigte sie sich beeindruckt. Bei der Aufnahmezeremonie trat außerdem der Singer-Songwriter Sombr auf und performte Swifts Hits ‚Cardigan‘ und ‚Dear John‘.