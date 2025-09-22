Stars Stolzer Unterhalt: Liam Gallagher könnte bald bis zu 500.000 Pfund pro Jahr zahlen

Liam Gallagher - Óbuda Island on August 09, 2024 in Budapest - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 11:00 Uhr

Der Oasis-Star muss für seine Tochter Gemma offenbar tief in die Tasche greifen.

Liam Gallagher könnte künftig bis zu 500.000 Pfund jährlich als Unterhalt für seine Tochter Gemma zahlen.

Der 53-jährige Oasis-Sänger wurde 2013 Vater des Mädchens, das er mit der US-amerikanischen Musikjournalistin Liza Ghorbani hat Damals war er noch mit All-Saints-Mitglied Nicole Appleton (49) verheiratet war. Mit Nicole teilt Liam Sohn Gene (23). Nun steht der Musiker unter Druck von Gemmas Mutter, seine Unterhaltszahlungen zu erhöhen, während er derzeit mit Oasis auf Tour ist. Ein Insider erklärte der ‚Sun on Sunday‘: „Er glaubt, dass er Liza bereits großzügige Unterhaltszahlungen zukommen lässt.“ Ein weiterer Insider hatte zuvor gesagt: „Es ist klar, dass Liza und ihr Anwaltsteam hoffen, von Liams großen Tour-Einnahmen zu profitieren. Er war immer großzügig mit dem Kindesunterhalt, aber jetzt fordert sie noch mehr Geld.“

Liam hat insgesamt vier Kinder, traf seine Tochter Gemma, die in den USA bei ihrer Mutter lebt und auf dem autistischen Spektrum sein soll, jedoch nie. Bis vor kurzem zahlte der Sänger angeblich rund 3.000 Pfund im Monat. Anfang dieses Jahres reichte Liza vor dem New Yorker Obersten Gerichtshof einen Antrag auf eine deutliche Erhöhung ein. Laut ‚Sun on Sunday‘ wurde inzwischen ein rechtlicher Antrag eingereicht, der auf eine vorläufige Entscheidung hindeutet, wobei die genaue Summe noch nicht bekannt ist. Die Vereinbarung soll nur vorübergehend gelten, bis eine endgültige Einigung erzielt wird.

Liam befindet sich derzeit auf der 41 Stationen umfassenden Oasis-Reunion-Tour mit seinem Bruder Noel Gallagher (58), die den jahrzehntelangen Streit der Brüder beendet. Die Tour könnte Liam Einnahmen von bis zu 50 Millionen Pfund einbringen. Insider berichten, dass Lizas Anwaltsteam die Tour-Einnahmen als Druckmittel für höhere Unterhaltszahlungen nutzen möchte. In den USA galten Unterhaltszahlungen ursprünglich bis zum 21. Lebensjahr des Kindes, eine Gesetzesänderung verlängerte die Pflicht auf 26 Jahre. Dies könnte dazu führen, dass Liam letztlich mehr als 7 Millionen Pfund zahlt. James Sexton, ein New Yorker Familienanwalt, erklärte der ‚Sun‘: „Frau Ghorbani wird argumentieren müssen, dass Gemma so eingeschränkt ist, dass sie sich nicht selbst versorgen kann.“