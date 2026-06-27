Musik Gene Simmons will nicht kürzertreten, während er sich der ‚Ziellinie des Lebens‘ nähert

Gene Simmons - Hell and Heaven Metal Fest 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2026, 13:13 Uhr

Der KISS-Musiker reflektiert über das Ältwerden und findet dabei überraschende Worte.

Gene Simmons hat nicht vor, sich auf die faule Haut zu legen und „auf den Tod zu warten“, während er sich seiner persönlichen „Ziellinie“ nähert.

Der KISS-Rocker wurde philosophisch, als er am Donnerstag (25. Juni) in der Sendung ‚We’ll Do It Live!‘ von Bill O’Reilly über sein Leben sprach und darüber reflektierte, wie sich seine Einstellung mit zunehmendem Alter verändert hat. Sein größter Rat an Gleichaltrige laute: „Nutze es oder verliere es“ und „Steh jeden Tag auf und bring dein Herz in Schwung“.

Der 76-Jährige erklärte: „Viele Menschen, viele Senioren geben einfach auf, es ist vorbei. Aber ich glaube, sie verstehen den Punkt nicht. Solltest du nicht schneller werden, anstatt langsamer? Wenn ich die Ziellinie sehe und nur noch zwei, drei Jahre oder ein Jahr habe – was willst du tun? Dich hinsetzen und auf den Tod warten?“ Laut Gene würden viele Menschen genau das tun. Seiner Meinung nach seien sie wahrscheinlich „traurig“. Der ‚I Was Made for Lovin’ You‘-Interpret erklärte: „Sie werden nachts nicht schlafen können. Sie werden Herzprobleme bekommen.“

Gene wird im August 77 Jahre alt. Im Gespräch mit Bill O’Reilly verriet er, sich „ehrgeiziger“ als je zuvor zu fühlen und „fast wie besessen“. Der Star hat auch ein Rezept zum glücklichen Älterwerden: „Das Beste ist, dieses Herz weiter schlagen zu lassen, ein hübsches Mädchen zu küssen, ein gutes Essen zu genießen, eine gute Nacht zu schlafen und am nächsten Morgen im Morgengrauen aufzustehen und einfach weiterzumachen.“

In einem weiteren Interview mit ‚AZ Big Media‘ sprach der Musiker über eine Frage, die ihm offenbar in letzter Zeit häufig gestellt wird – nämlich, warum er weiterhin auftritt. Der Künstler verwies auf Kollegen wie Paul McCartney und Rod Stewart, die wie er immer wieder auf die Bühne zurückkehren. „Die offensichtliche Antwort ist: ‚Wir lieben es.‘ Es gibt eine Magie, die auf der Bühne oder in diesem besonderen Moment mit den Menschen auf der Straße entsteht – einfach um des Spaßes willen“, verriet Gene.