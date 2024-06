Stars Stranger Things: Schwere Abschied für Maya Hawke nach drei Staffeln

Maya Hawke - December 2023 - Avalon - Maestro Photo Call BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2024, 14:00 Uhr

Maya Hawke gibt zu, dass die Dreharbeiten zur letzten Staffel von ‚Stranger Things‘ „herzzerreißend“ waren.

Die 25-jährige Schauspielerin, die in der dritten Staffel, die vor fünf Jahren ausgestrahlt wurde, als Robin Buckley zur Serie stieß, versucht aber vor allem, für ihren Darsteller und die Crew da zu sein, die von Anfang an Teil der Netflix-Sci-Fi-Serie waren. Ihnen falle der Abschied noch schwerer

Maya sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Es fängt schon an, herzzerreißend zu werden, weißt du? Ich meine, es ist das Ende einer wirklich langen Reise. Für einige meiner Mitwirkenden sogar länger als für mich. Es ist also wirklich sentimental. Aber als spät hinzugekommenes Darstellermitglied habe ich das Gefühl, dass es meine Aufgabe ist, hier zu sein, um ihre Gefühle zu unterstützen und einfach dankbar und aufgeregt zu sein, überhaupt ein Teil davon gewesen zu sein.“ Trotz all der Emotionen rund um das Ende der Serie – die mit der kommenden fünften und letzten Staffel ihren Abschluss finden wird – und ihrer oft anstrengenden Handlungsstränge, versucht Maya, diejenige zu sein, die die Leute am Set bei Laune hält. Sie fügte hinzu: „Wir drehen für eine lange Zeit, also ist es irgendwie belebend, die Freude zu bringen und sie jeden Tag zu finden und neu zu starten. Es macht wirklich Spaß.“

Der ‚Inside Out 2‘-Star ist die Tochter der Hollywood-Stars Ethan Hawke und Uma Thurman und gab kürzlich zu, dass es „so viele Menschen“ auf der Welt gebe, die nicht die Art von Karriere einschlagen können, die sie hat, weil sie keine Verbindungen zur Branche haben. Sie sagte der ‚Saturday Times‘: „Es verdient zu haben, ist eine komplizierter Perspektive. Es gibt so viele Menschen, die es verdienen, diese Art von Leben zu haben. Ich denke, ich fühle mich einfach wohl damit, es nicht zu verdienen und es trotzdem zu tun. Und ich weiß, dass es niemandem helfen würde, wenn ich es nicht tue. Als ich anfing, sah ich zwei Wege, und einer davon war: Ändere deinen Namen, lass eine Nasenkorrektur machen und gehen zu offenen Casting-Rollen.“