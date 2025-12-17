Stars ‚Stranger Things‘-Star Finn Wolfhard führt Regie bei Musikvideo für verstorbene Beatles-Legende

Finn Wolfhard - Stranger Things - Season 4 Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 20:00 Uhr

Finn Wolfhard hat hinter der Kamera Platz genommen und ein brandneues Musikvideo zu Ehren von George Harrison inszeniert.

Der ‚Stranger Things‘-Star tat sich mit einer Gruppe kanadischer Künstler zusammen, um ein neues Stop-Motion-Video für Harrisons Hit von 1973, ‚Give Me Love (Give Me Peace On Earth)‘, zu drehen. An dem Projekt arbeiteten 20 Stop-Motion-Künstler, die alles in Handarbeit erschufen. Die ambitionierte Produktion wurde von Torontos ‚Nobody Told Me Studios‘ in Zusammenarbeit mit ‚Tye Down Pictures‘ umgesetzt.

Der 22-jährige Schauspieler und Musiker – bekannt als Mike Wheeler aus der Netflix-Serie ‚Stranger Things‘ – beschrieb, wie viel ihm das Projekt bedeutet und nannte die Zusammenarbeit einen Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn. Er sagte: „Mit der Familie Harrison zu arbeiten und dieses Video mit einem Team unglaublicher junger kanadischer Künstler zum Leben zu erwecken, war eine große Ehre.“ Wolfhard sprach anschließend darüber, welchen persönlichen Einfluss Harrisons Musik auf ihn hatte. Er erklärte: „Es ist schwer in Worte zu fassen, wie dankbar ich für diese Gelegenheit bin. George Harrison war und wird immer eine große Inspiration für mich sein, und sein Werk wird für immer weiterleben.“

Der Sohn des verstorbenen Beatles, Dhani Harrison, fungierte gemeinsam mit David Zonshine als Executive Producer und sagte, sein Vater – der 2001 im Alter von 58 Jahren an Krebs starb – hätte das Video „geliebt“. Komponist Dhani sagte: „Finn ist einer der nettesten und talentiertesten Menschen seiner Generation, und er ist die perfekte Person, um ein Video für meinen Vater zu inszenieren. Mein Vater hätte das geliebt, und ich hoffe, dass seine wunderbaren, kreativen und herzlichen Ideen dazu beitragen, dass dieses Lied eine neue Generation erreicht. Großartige Arbeit, Finn – wir lieben dich.“