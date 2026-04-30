Musik ‚Stranger Things‘-Star Finn Wolfhard kündigt neues Album ‚Fire From The Hip‘ an

Finn Wolfhard Performs At Electric Brixton London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 11:00 Uhr

'Stranger Things'-Star Finn Wolfhard kündigt sein neues Album 'Fire From The Hip' an.

Finn Wolfhard wird in diesem Sommer sein zweites Soloalbum veröffentlichen.

Der 23-jährige ‚Stranger Things‘-Star brachte 2025 sein Debütalbum ‚Happy Birthday‘ heraus, bevor er durch die USA tourte und anschließend Konzerte in Großbritannien und Europa gab. Nun hat er sein zweites Album ‚Fire From The Hip‘ angekündigt, das am 10. Juli erscheinen soll. Die Sammlung, angeführt von der Leadsingle ‚I’ll Let You Finish‘, soll seine Indie-Rock-Wurzeln in eine dynamischere Richtung weiterentwickeln. Finn nahm die Songs im Februar auf, und die Tracks beschäftigen sich mit Themen wie kulturellem Gedächtnis, Humor und Reflexion. Inspiriert wurde er unter anderem von Alben der Rolling Stones wie ‚Exile on Main Street‘ und ‚Beggars Banquet‘ sowie von weiterer prägender Rockmusik der 60er- und 70er-Jahre.

Gleichzeitig versuchte er, mehr Nostalgie und Zusammenarbeit einzubringen als noch bei ‚Happy Birthday‘. Er sagte in einem Statement: „Ich bin in einer unglaublich prägenden Zeit für Popkultur aufgewachsen. Natürlich wird meine Musik von diesen Erlebnissen beeinflusst. Ich werde nie vergessen, dieses Album aufgenommen zu haben. Es war eine ganz besondere Erfahrung, von einigen meiner engsten Freunde umgeben zu sein, deren Unterstützung mir sehr viel bedeutet hat.“

Finn, der zuvor Frontmann der Band Calpurnia war und im Indie-Rock-Duo The Aubreys spielte, nennt die Beatles als entscheidenden Auslöser seiner Leidenschaft für Musik. Im vergangenen Jahr sagte er dem Magazin ‚NME‘: „Sie sind der ganze Grund, warum ich mit Musik angefangen habe – und auch mit der Schauspielerei, denn bei ‚A Hard Day’s Night‘ und ‚Help!‘ hat es bei mir Klick gemacht: ‚Man kann Musik machen, lustig sein und in Filmen mitspielen.'“