Mit "The Tortured Poets Department" Streaming-Hit! Taylor Swift mit zwei neuen Rekorden in Deutschland

Taylor Swift, hier während eines Auftritts in Kalifornien, ist die Königin der Musik-Streams. (wue/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 18:17 Uhr

Taylor Swift begeistert auch mit ihrem aktuellen Album "The Tortured Poets Department" Fans und Musikwelt. In Deutschland hat sie jetzt zwei neue Allzeit-Rekorde aufgestellt.

Taylor Swift (34) schwimmt weiterhin ganz oben auf der Erfolgswelle. Nachdem sie in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Rekorde aufgestellt hat, kommen jetzt in Deutschland zwei weitere Allzeit-Bestmarken hinzu. Wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment, die auch die Offiziellen Deutschen Charts ermitteln, ergeben hat, ist der Mega-Star in Sachen Streaming offenbar nicht zu stoppen.

Video News

Das sind Taylor Swifts neue Rekorde in Deutschland

Swifts neue Platte "The Tortured Poets Department" habe am vergangenen Freitag mit insgesamt rund 11,5 Millionen Abrufen den erfolgreichsten Streaming-Start verbucht, den es in Deutschland bisher gegeben hat. Kein anderes Album sei bis dato an seinem Erscheinungstag so häufig gestreamt worden.

Zudem habe bisher kein Artist an einem Veröffentlichungstag insgesamt so viele Stream-Abrufe nachweisen können. In den ersten 24 Stunden waren es bei Taylor Swift demnach rund 14,4 Millionen. Die Sängerin wird damit in den am Freitag erscheinenden Charts wohl den wöchentlichen Thron erobern. Nach "Midnights" und "1989 (Taylor's Version)" werde "The Tortured Poets Department" laut einer GfK-Mitteilung voraussichtlich das dritte Nummer-eins-Album der Sängerin in Deutschland.

Kürzlich war bereits bekannt geworden, dass Swift mit der Platte auch auf dem beliebten Musik-Streamingdienst Spotify einen Rekord geknackt hat. Als erstes Album in der Geschichte des Anbieters habe es "The Tortured Poets Department" an nur einem Tag auf mehr als 300 Millionen Streams gebracht, teilte Spotify am 20. April mit.