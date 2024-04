Seltener gemeinsamer Auftritt Stylisches Duo: Anna Wintour verzaubert mit Tochter Bee am Broadway

15.04.2024

Stilsicherer Modegeschmack ist offenbar Familiensache: Bei der Premiere eines neuen Musicals am Broadway überzeugten "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour und ihre Tochter Bee Shaffer mit einem eleganten Mutter-Tochter-Auftritt.

Ein seltenes Mutter-Tochter-Duo auf dem roten Teppich: Bei der Premiere des Broadway-Musicals "Lempicka" zeigte sich "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74) im Beisein ihrer Tochter Bee Shaffer (36). Beide bezauberten durch ihren schicken und mühelos elegant wirkenden Look, während sie Arm in Arm für die Fotografen im Longacre Theatre in New York posierten.

Stylisches Mutter-Tochter-Duo am Broadway

Wintour, die legendäre Chefredakteurin des renommierten Modemagazins, zog mit einem sommerlichen Look die Blicke auf sich. Sie trug ein Hemdblusenkleid mit floralem Muster in Midi-Länge. Dazu trug sie ihre obligatorische Sonnenbrille sowie eine klobige Halskette. Weiße Stiefel mit Absatz vervollständigten ihr Outfit.

Ihre Tochter Bee hingegen trug ein gelbes und enganliegendes, dafür aber hochgeschlossenes Kleid mit trendigen Cut-Outs im Brust- und Bauch-Bereich. Baumelnde Ohrringe sowie eine in Gold schimmernde Clutch rundeten den Look ab.

Mit ihrem ersten Ehemann, dem Kinderpsychiater David Shaffer (1936 -2023), hat Anna Wintour, die als eine der einflussreichsten Frauen der Mode-Branche gilt, zwei Kinder. Neben Tochter Bee ist sie auch Mutter von Sohn Charles Shaffer (39). Mit Shaffer war Wintour bis 1999 verheiratet. Danach heiratete sie 2004 den Unternehmer Shelby Bryan (78). Diese Ehe hielt bis 2020.

Wintours Tochter Bee hingegen ist mit dem italienischen Fotografen Francesco Carrozzini (41) glücklich. Das Ehepaar hat einen dreijährigen Sohn.