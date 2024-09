Stars Suki Waterhouse: So süß schwärmt sie von Robert Pattinson und ihrer Tochter

Suki Waterhouse and Robert Pattinson December 2022 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2024, 10:25 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin schwebt nach der Geburt ihrer Tochter noch immer auf Wolke sieben.

Suki Waterhouse lobt Robert Pattinsons Vaterqualitäten.

Die beiden Schauspieler wurden im März erstmals Eltern. Nun spricht die 32-Jährige über ihre kleine Tochter, deren Namen nicht öffentlich bekannt ist.

Im Gespräch mit ‚Access Hollywood‘ verriet sie am Rande der MTV Video Music Awards (VMAs) in New York am Mittwoch (11. September) über ihren Partner: „Er ist der Tollste.“ Suki liebe es, Zeit mit ihrer kleinen Prinzessin zu verbringen. „Ich hatte heute den besten Tag mit ihr und ihr New York City zu zeigen ist himmlisch. Es ist das Beste. Und es macht einfach immer mehr Spaß“, schwärmte sie.

Auf die Frage, welchem Elternteil ihre Tochter am ähnlichsten sei, antwortete die Sängerin: „Ich weiß es nicht. Es ändert sich einfach ständig. Sie hat so ein liebes Wesen. Es ist wirklich süß, das zu sehen.“

Der ‚Twilight‘-Star gab kürzlich zu, dass er sich gleichzeitig „sehr alt“ und „sehr jung“ fühle, seit er Vater geworden ist. In einem Video, das auf X gepostet wurde, bezeichnete Robert sein Baby als „so süß“ und erklärte: „Ich bin erstaunt, wie schnell sich ihre Persönlichkeit entwickelt. Sogar mit drei Monaten denke ich: ‚Oh, ich kann irgendwie schon sehen, wer sie ist.‘“