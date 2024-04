Seit wenigen Wochen Mutter Suki Waterhouse verrät bei Coachella-Auftritt Geschlecht ihres Babys

Suki Waterhouse hat das Geschlecht ihres Babys verraten. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.04.2024, 17:30 Uhr

Wenige Woche nach der Geburt ihres Babys stand Suki Waterhouse beim Coachella auf der Bühne. Dabei lüftete die Sängerin das Geheimnis um das Geschlecht ihres Babys mit Robert Pattinson.

Erst vor wenigen Wochen wurde Suki Waterhouse (32) erstmals Mutter. Am Freitagabend (12. April) stand die Sängerin nun erstmals seit der Geburt wieder auf der Bühne – und das beim berühmten Coachella-Festival in der Wüste von Palm Springs. Auf der Bühne gab sie nicht nur Songs wie "Moves, "To Love" oder ein Cover des Oasis-Hits "Don't Look Back in Anger" zum Besten, sondern verriet auch das Geschlecht ihres Babys mit Schauspieler Robert Pattinson (37).

Suki Waterhouse verrät Baby-Geschlecht

"Ich kann nicht glauben, wie viele wunderbare Menschen heute Abend performen, so viele unglaubliche Frauen spielen heute Abend", sagte die "Daisy Jones and the Six"-Darstellerin zum Publikum. "Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber mein Leben hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert." Sie sei "sehr glücklich, dass ich meine eigene tolle Lady habe", fügte sie mir einem Lächeln hinzu und wurde vom Publikum bejubelt.

Rund eine Woche vor ihrem Auftritt bei Coachella hatte Suki Waterhouse ein erstes Foto ihres Babys auf Instagram geteilt. "Willkommen auf der Welt, Engel", schrieb die 32-Jährige zu einem Polaroid-Bild, auf dem sie die Kleine im Arm hält. In einem weiteren Post teilte sie mehrere Spiegel-Selfies ihres After-Baby-Bodys und berichtete, wie "demütigend", aber auch "aufregend" die Zeit nach der Geburt gewesen sei.

Trotz ihrer Schwangerschaft hat die Sängerin die Füße aber offenbar nicht still gehalten: Im Januar veröffentlichte sie ihre Single "OMG", zudem kündigte sie im März ihr neues Album "My Fun" an, das noch dieses Jahr erscheinen soll.