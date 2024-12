Start im Sommer 2025 „Superman“: Erster Trailer zeigt Rückkehr des ikonischen Helden

David Corenswet wird in "Superman" zum Kryptonier Superman. (lau/spot)

SpotOn News | 19.12.2024, 19:27 Uhr

Das DC-Universum wird mit "Superman" neu gestartet. Jetzt zeigen die ersten bewegten Bilder Hauptdarsteller David Corenswet und seine Co-Stars in Aktion.

Er ist einer der bekanntesten Superhelden überhaupt, wenn nicht sogar der bekannteste: Am 10. Juli 2025 wird ein neuer "Superman"-Film in den deutschen Kinos starten. Zu dem Großprojekt des "Guardians of the Galaxy"-Machers James Gunn (58) ist jetzt auch der erste Trailer erschienen. In dem Vorschauvideo wird kaum ein Wort gesprochen. Zu sehen sind jedoch Hauptdarsteller David Corenswet (31) als Clark Kent und Superman – sowie zahlreiche weitere Helden.

Das verrät der "Superman"-Trailer über den kommenden DC-Film

"Krypto, nach Hause, bring mich nach Hause!", sind die einzigen Worte, die Superman oder irgendjemand anderes im ersten Teaser-Trailer zum kommenden DC-Film sagt. Sie fallen, als der offenbar schwerer verletzte Kryptonier im Schnee liegt, und sein ebenfalls mit Superkräften ausgestatteter, aus den Vorlagencomics bekannter Hund Krypto ihm zur Hilfe eilt.

Daneben zeigt der Trailer die weiteren Hauptdarsteller Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel", 34) als Reporterin Lois Lane sowie den von Nicholas Hoult ("The Great", 35) gespielten Erzfeind Supermans, Lex Luthor. Auch andere bekannte Heldinnen und Helden, mit denen sich Superman möglicherweise nicht allzu gut verstehen wird, sind in dem Preview-Clip auszumachen. Dazu gehören Guy Gardner/Green Lantern, gespielt von "The Rookie"-Star Nathan Fillion (53), Isabela Merceds ("Alien: Romulus", 23) Hawkgirl sowie Mr. Terrific, dem "StartUp"-Star Edi Gathegi (48) ein Gesicht gibt.

Superman ist nicht der einzige Superheld

Der neue Superman lebe in einer Welt mit anderen Superhelden, verriet Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Gunn während eines Presseevents zum Trailer-Release, bei dem das US-Branchenmagazin "Variety" anwesend war. Und weiter: "Wir machen uns die gesamte Superman-Mythologie zu eigen. Er hat Freunde, die andere Superhelden sind. Er hat Leute, mit denen er nicht so gut auskommt, die andere Superhelden sind."

Wenig verrät der jetzt erschienene "Superman"-Trailer bislang über die Handlung des kommenden Films. Einzig wird angedeutet, dass Lex Luthor der zentrale Schurke und Kontrahent des "Manns aus Stahl" sein dürfte. Weitere Vorschauvideos werden hier in den kommenden Monaten bis zum Filmstart aller Voraussicht nach mehr zur Geschichte von "Superman" preisgeben.