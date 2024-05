Er wäre 32 Jahre alt geworden Am Geburtstag: John Travolta und Tochter erinnern an verstorbenen Jett „Alles Gute zum Geburtstag mein Jetty – es vergeht kein Tag, an dem du nicht bei mir bist!“ John Travolta erinnert mit rührenden Worten an seinen verstorbenen Sohn. Er wäre am Wochenende 32 alt geworden.