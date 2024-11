Bekannt aus "Die glückliche Familie" Susanna Wellenbrink: Der einstige Kinderstar feiert 50. Geburtstag

Susanna Wellenbrink wurde mit der Serie "Die glückliche Familie" schon früh bekannt. (ae/spot)

SpotOn News | 23.11.2024, 08:45 Uhr

Sie war gerade mal zwölf, als sie mit der ARD-Vorabendserie "Die glückliche Familie" deutschlandweit bekannt wurde. Am 23. November wird Susanna Wellenbrink, die sich inzwischen aus der TV-Welt zurückgezogen hat, 50 Jahre alt.

Susanna Wellenbrink (50) war ein echter Kinderstar. Ihre erste Rolle hatte die gebürtige Münchnerin im Alter von nur neun Jahren in der Serie "Die Krimistunde". Den meisten TV-Zuschauern wurde sie aber dank ihrer Hauptrolle in der ARD-Serie "Die glückliche Familie" bekannt, in der sie von 1987 bis 1991 an der Seite von Maria Schell (1926-2005) und Siegfried Rauch (1932-2018) spielte. Sie verkörperte Tami Behringer, die jüngste der drei Serientöchter. Im Gegensatz zu ihrer TV-Schwester Maria Furtwängler (58) steht Wellenbrink schon lange nicht mehr als Schauspielerin im Rampenlicht.

Ihr Vater ist der Melitta-Mann, ihr Halbbruder Sänger Nico Santos

Dabei war ihr das Show-Gen wohl von Geburt an mitgegeben. Ihr Vater Egon Wellenbrink (79) spielte in den 90er-Jahren in vielen Werbespots mit und wurde zum berühmten Melitta-Mann. Ihr Halbbruder Nico Santos (31) startete eine Gesangskarriere.

Susanna Wellenbrink gewann 1993 die Goldene Kamera als beste deutsche Nachwuchsschauspielerin für ihre Leistung in dem TV-Drama "Mutter mit 16". Danach trat sie noch in Serien wie "Frauenarzt Dr. Markus Merthin" (1996-1997), "Marienhof" (1997-1998) und "Die Rosenheim-Cops" (2006) auf, bevor es ruhiger um sie wurde.

Ihre Tochter wurde zum jungen Werbestar

2005 trat ihre Tochter Mia-Sophie (26) in ihre Fußstapfen und startete ebenfalls als Kinderstar durch. Sie wurde als süßes Mädchen mit ihrem Schrei "Fruchtalarm" für den "Froop"-Joghurt bekannt und feierte sogar einen kleinen Charterfolg als Sängerin. Mia-Sophie stammt aus Wellenbrinks Beziehung mit dem Balletttänzer Daniel Ramsbott, mit dem sie von 1998 bis 2000 verheiratet war. Eine zweite Ehe ging sie mit einem Gymnasiallehrer ein, die jedoch auch nur von 2007 bis 2008 hielt. Aus einer weiteren Beziehung hat sie zwei Söhne.

Zuletzt machte Susanna Wellenbrink im Jahr 2021 Schlagzeilen. In einem Interview mit dem "Bunte"-Magazin erzählte sie, dass sie von nur rund 700 Euro pro Monat lebe und Hartz IV bezogen habe. Trotz der schwierigen finanziellen Verhältnisse zeigte sie sich damals positiv: "Wir haben wenig und doch alles, was wir brauchen."

Neues Leben im Ausland

Auf ihrem Instagram-Account gibt sie immer mal wieder Einblicke in ihr neues Leben abseits der Schauspielbranche, das offenbar nicht mehr in Deutschland stattfindet. Sie lebe inzwischen "im Ausland" ließ sie ihre knapp 2.900 Follower wissen. Ihren Hof in Niederbayern, den sie sich von ihren ersten Gagen kaufte, bot sie zum Verkauf an. Sie postet Bilder von ihren Söhnen, von ihren Hunden, viel Natur und Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter. Sie habe eine Zeit lang gebraucht, ließ sie im Mai 2024 wissen und gab sich optimistisch: "Aufgeben war nie eine Option. Wenn ich einen Schritt zurück gemacht habe, dann um Anlauf zu nehmen."