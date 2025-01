Was kann das neue Handheld? Switch 2: Nintendo kündigt neue Konsole an

Die Nintendo Switch 2 tritt an, um den Vorgänger des japanischen Unternehmens abzulösen. (elm/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 17:10 Uhr

Nintendo hat mit der Switch 2 den Nachfolger einer der erfolgreichsten Gaming-Konsolen überhaupt angekündigt. Was darüber bisher bekannt ist.

Die Nintendo Switch 2 ist bereits seit letztem Jahr in der Gerüchteküche, nun ist es endlich soweit. Der japanische Hersteller hat ein erstes Werbevideo zur neuen Konsole veröffentlicht und nennt darin auch den offiziellen Präsentationstermin des Handheld-Konsolen-Hybrids. Wann das ist und was bislang sonst noch bekannt ist.

Video News

Das von Nintendo auf YouTube veröffentlichte Video konzentriert sich vor allem auf das neue Design der Konsole. Es zeigt die Neugestaltung der beiden ikonischen Controller-Elemente, der Joy-Cons, und wie sich diese in einen klassischen Gaming-Controller verwandeln, sobald die Switch 2 als Konsole an den Fernseher angeschlossen wird. Am meisten fällt dabei die neue Farbgebung auf, denn von den bislang typischen blauen und roten Seiten verabschiedet Nintendo sich und hüllt sie in schwarz. Nur noch am Kreis um den Analog-Stick herum bleibt die Farbe erhalten sowie an den Steckelementen, die die Controller mit dem Display verbinden.

Über die Hardware hinter dem Design gibt es bisher allerdings nur Gerüchte, über Prozessorleistung oder Displayqualität schweigt sich Nintendo aus. Allerdings scheint die in mehreren Leaks vermutete Bildschirmdiagonale von acht Zoll für das Handheld durchaus zu stimmen, denn im Video sind beide Generationen direkt nebeneinander zu sehen. Hier wirkt die Nintendo Switch 2 neben ihrem 6,2 Zoll großen Vorgänger deutlich größer.

Die Nintendo Switch 2 wird abwärtskompatibel sein

Was Nintendo in dem Video hingegen offiziell ankündigt, ist, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Das bedeutet, dass Titel der Nintendo Switch auch auf der neuen Konsole gespielt werden können. Dies gelte laut einer Pressemitteilung sowohl für physische als auch für digitale Titel, auch wenn man sich hier mögliche Ausnahmen vorbehält: "Einige Nintendo Switch-Spiele werden möglicherweise nicht unterstützt oder sind nicht voll kompatibel mit Nintendo Switch 2." Genauere Informationen dazu werde man zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Nintendo gibt Ende April Gelegenheit zum ersten Hands-on

Auch weitere noch offene Fragen wolle man bei einer angekündigten Präsentation am 2. April beantworten. Dann wird sich wohl auch zeigen, ob der zuletzt immer häufiger kolportierte Preis von rund 400 Euro auf die Switch 2 zutrifft. Auch der offizielle Verkaufsstart dürfte an diesem Tag bekannt gegeben werden.

Dafür, dass es sich dabei nicht um den 2. April handelt, spricht die Tatsache, dass Nintendo weltweit Events veranstaltet, auf denen Interessierten ein erstes Hands-on ermöglicht wird, wie beispielsweise zwischen dem 25. und 27. April in Berlin. Genauere Informationen hierzu finden Interessierte bei Nintendo online. Bereits ab 17. Januar ist die Anmeldung zu den Events freigeschaltet.