Stars Prinz Harry stattet Ukraine geheimen Besuch ab

Prince Harry - DealBook summit - December 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 11:00 Uhr

Prinz Harry, Herzog von Sussex, stattete der vom Krieg zerrütteten Ukraine einen geheimen Besuch ab, um verwundete Militärangehörige zu treffen.

Der 40-jährige Royal, der zuvor ein Jahrzehnt in der britischen Armee gedient und 2014 die Invictus Games für Veteranen ins Leben gerufen hat, verließ diese Woche sein Zuhause in Kalifornien, um an einer Gerichtsverhandlung in London teilzunehmen. Jetzt wurde enthüllt, dass er seine Reise nach Europa nutzte, um einen geheimen Stopp in der Ukraine einzulegen und eine Spezialklinik in Lwiw zu besuchen.

Rob Owen, Geschäftsführer der Prince Harry’s Invictus Games Foundation, sagte: „Dieser Besuch bei der Wohltätigkeitsorganisation Superhumans in der Ukraine unterstreicht das breitere Engagement der Invictus Games Foundation für die Unterstützung der Genesung und Rehabilitation von verwundeten und kranken Soldaten und Veteranen, selbst in den schwierigsten Umgebungen.“ Die Ukraine sei seit ihrer Teilnahme an den Invictus Games Toronto 2017 ein wichtiger Teil der Gemeinschaft der Invictus Games Foundation, und dieser Besuch bekräftigte das Engagement der Organisation, denjenigen zur Seite zu stehen, die ihr Leben nach einer Verletzung meistern müssen, sowohl bei den Spielen als auch darüber hinaus im Rahmen des ganzjährigen Sporterholungsprogramme.

Der Prinz besuchte das Superhumans Centre in Lwiw – im Westen des Landes – das verletzten Veteranen und Zivilisten Rehabilitationsbehandlungen, Prothesen, psychologische Hilfe und rekonstruktive Chirurgie anbietet. Berichten zufolge brachte er eine Reihe von Vertretern seiner Invictus Games Foundation mit, die ähnliche Reha-Erfahrungen gemacht haben, und traf sich mit Patienten und Mitarbeitern der Klinik sowie mit der ukrainischen Ministerin für Veteranenangelegenheiten, Natalia Kalmykova.

Die Nachricht von dem Besuch wurde erst bekannt, nachdem Harry das Land bereits wieder verlassen hatte. Es wird angenommen, dass er vor einem Jahr zum ersten Mal von der Chefin der Klinik, Olga Rudneva, eingeladen wurde, das Superhumans-Zentrum zu besuchen, und noch einmal bei den letzten Invictus Games im Februar. Harrys Reise erfolgt, nachdem seine Tante Sophie, die Herzogin von Edinburgh, mit einem unangekündigten Besuch in Kiew im vergangenen Jahr das erste Mitglied der britischen Königsfamilie seit der russischen Invasion im Jahr 2022 war, das einen Fuß in die Ukraine setzte. Sein Bruder William, Prinz von Wales, traf sich im vergangenen Monat während eines zweitägigen Besuchs mit ukrainischen Flüchtlingen in Estland, während sein Vater König Charles im März den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Anwesen der königlichen Familie, Sandringham, in Norfolk empfing.