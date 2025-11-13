Stars Sydney Sweeney: ‚Christy‘-Flop wegen zu wenig nackter Haut?

Sydney Sweeney - October 2025 - Avalon - AFI Fest Christy Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2025, 09:00 Uhr

Ella Halikas glaubt, dass Sydney Sweeneys Film ‚Christy‘ an den Kinokassen gefloppt ist, weil sie nicht „halb nackt“ war.

Die 28-jährige Schauspielerin spielt in ‚Christy‘, dem neuen biografischen Sportdrama, eine ehemalige Profiboxerin, doch Halikas glaubt, dass der Film gefloppt ist, weil Sweeney darin nicht „heiß und schön“ aussieht.

Das Model sagte gegenüber TMZ: „Ich möchte nur sagen, dass sie sich meiner Meinung nach selbst gebrandmarkt hat und die Leute sie aus vielen ihrer Rollen kennen, in denen sie Haut zeigt, ihre Brüste zeigt, sich heiß und schön fühlt. Und ich habe das Gefühl, wenn man mehr bekleidet ist und nicht in dieser Rolle ist, denken die Leute irgendwie: ‚Wir wissen nicht, was wir davon halten sollen‘, oder?“ Halikas bemerkte, dass Sweeneys Fans sie als „schöne Frau auf der Leinwand sehen, wo sie diesen Körper sehen können“. „Wenn sie das nicht tun und es eine etwas andere Rolle für sie ist, habe ich das Gefühl, dass man auf diese Weise vielleicht das Publikum verpasst“, so das Model weiter.

Anfang dieser Woche betonte Sweeney, dass sie „Kunst nicht nur für die Zahlen macht“. Neben einer Reihe von Fotos aus dem Film schrieb die Darstellerin, die auch als Co-Produzentin des von David Michod inszenierten Films fungierte, auf Instagram: „Ich bin so stolz auf diesen Film.

Stolz auf den Film, den David gemacht hat. Stolz auf die Geschichte, die wir erzählt haben. Stolz darauf, jemanden zu repräsentieren, der so stark und widerstandsfähig ist wie Christy Martin. Diese Erfahrung war eine der größten Ehren meines Lebens.“