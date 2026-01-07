Stars Sydney Sweeney: Freund aus dem Jenseits?

Sydney Sweeney -Avalon - 2025 - The Housemaid premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 09:00 Uhr

Sydney Sweeney glaubt, dass sie mit einem Geist befreundet war.

Die ‚The Housemaid – Wenn sie wüsste‘-Schauspielerin hatte als Kind einen imaginären Freund, doch sie „erschreckte“ ihre Mutter, als sich herausstellte, dass die Person, die sie auf dem Spielplatz sah, schon vor Jahren gestorben war.

Sie erzählte dem W Magazine: „Ich glaube, ich habe einen Geist gesehen. Als ich klein war, hatte ich einen imaginären Freund. Er war auf dem Spielplatz in der Vorschule. Ich erzählte meiner Mutter von ihm. Es stellte sich heraus, dass er jemand war, der vor meiner Geburt verstorben war! Das machte meiner Mutter Angst.“

Sweeney behauptete auch, dass sie ihre Träume kontrollieren kann, wenn sie schläft. Auf die Frage, ob sie sich an ihre Träume erinnere, antwortete sie: „In letzter Zeit nicht mehr. Ich weiß nicht einmal mehr, ob ich überhaupt noch träume. Früher hatte ich sehr lebhafte Träume. Ich konnte meine Träume kontrollieren; ich konnte einfach daliegen und alle Träume inszenieren, die ich in dieser Nacht haben wollte. In den letzten ein oder zwei Jahren habe ich nicht mehr wirklich träumen können.“

Die 28-jährige Schauspielerin hat zwar viele Ängste, aber sie findet, dass man ihnen am besten begegnet, indem man sich ihnen direkt stellt. „Es gibt viele Dinge, die mir Angst machen, aber das hält mich nicht auf. Wenn mir etwas Angst macht, dann mache ich es meistens trotzdem. Ich habe Höhenangst, aber ich bin aus einem Flugzeug gesprungen und habe Fallschirmspringen gemacht. Ich schreie die ganze Zeit, aber dann möchte ich es wieder tun“, so Sweeney.

Sie verriet zudem, dass ihre Abenteuerlust ihr im Laufe der Jahre eine Reihe von Narben eingebracht hat.