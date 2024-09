Stars Sydney Sweeney: Freut sich auf ‘Euphoria’-Rückkehr

Bang Showbiz | 03.09.2024, 08:00 Uhr

Sydney Sweeney liebt es, Cassie Howard in ‘Euphoria’ zu spielen.

Die 26-jährige Schauspielerin spielt Cassie in der HBO-Hitserie seit 2019, und Sydney hat verraten, dass sie es kaum erwarten kann, im Januar mit den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Hit-TV-Serie zu beginnen. Die blonde Schönheit, die in der Serie an der Seite von Zendaya, Maude Apatow und Jacob Elordi spielt, sagte gegenüber ‘People’: „Ich bin sehr aufgeregt, wieder in Cassie zu schlüpfen. Sie ist definitiv eine der speziellsten Figuren für mich und ich liebe meine ‚Euphoria‘-Familie, also freue ich mich darauf.“ Sydney liebt es auch, die dunklere Seite ihres Charakters zu erkunden. Sie gestand: „Ich liebe die verrückte Cassie, also je verrückter, desto besser für mich.“

Sweeney hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, doch sie gibt zu, dass sie immer noch mit dem Ruhm zu kämpfen hat. Die Schauspielerin sagte dem ‘ES’-Magazin im Jahr 2023: „Ich denke, dass ich immer noch täglich damit zurechtkomme, weil ich so authentisch und offen wie möglich gegenüber der Öffentlichkeit und meinen Fans sein möchte. Und ich glaube, das bin ich auch. Ich rede viel, ich bin sehr offen, und das wird mir wahrscheinlich zum Nachteil gereichen, aber ich weiß nicht, wie sich Menschen hinter einem Image verstecken können.”