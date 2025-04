Film Sydney Sweeney: Sie spielt in ‚Split Fiction‘ mit

Sydney Sweeney attends the Lionsgate presentation during 2025 CinemaCon - EPK - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2025, 11:00 Uhr

Die Darstellerin hat sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Sydney Sweeney hat sich der Besetzung von ‚Split Fiction‘ angeschlossen.

Die ‚Deadpool und Wolverine‘-Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick schreiben das Drehbuch für den neuen Film, der eine Kinoadaption des Videospiels ‚Split Fiction‘ ist.

Sweeney wird Berichten von ‚Variety‘ zufolge die Hauptrolle in dem kommenden Film spielen, bei dem Jon M. Chu die Regie führen wird. ‚Split Fiction‘ erzählt die Geschichte der Autoren Mio und Zoe, die in den Fantasiewelten gefangen sind, über die sie geschrieben haben. Es ist jedoch noch nicht bekannt, ob Sweeney die Rolle der Zoe oder Mio spielen wird. Das Spiel ‚Split Fiction‘ hatte sich in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung im März über zwei Millionen Mal verkauft. Es ist nicht das einzige Mal, dass Sydney mit der Filmadaption eines Videospiels in Verbindung gebracht wurde. Am Anfang dieser Woche wurde verkündet, dass die Darstellerin und Michael Bay einen ‚OutRun‘-Film drehen werden. Berichten von ‚Deadline‘ zufolge arbeiten der 27-jährige ‚Euphoria‘-Star und der 60-jährige Regisseur für Universal Pictures zusammen an einer Verfilmung von Segas gleichnamigen Kult-Arcade-Videospiel aus dem Jahr 1986. Sweeney wird das Projekt produzieren, Bay soll die Regie führen.