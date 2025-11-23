Stars Sydney Sweeney: Um Hilfe bitte und Schwäche zeigen fällt ihr schwer

Sydney Sweeney - Immaculate - Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2025, 11:34 Uhr

Sydney Sweeney findet, dass Frauen es schwer haben, um Hilfe zu bitten, weil sie nicht als „schwach“ gesehen werden wollen.

Die 28-jährige ‚Euphoria‘-Schauspielerin verkörpert die frühere Boxerin Christy Martin in David Michods Biopic. Sie selbst konnte sich damit identifizieren, dass Christy keine Schwäche zeigen wollte und so wirken musste, als hätte sie „alles im Griff“.

„Ich tue mich wirklich schwer damit, um Hilfe zu bitten, und meine Freunde haben mich zuletzt wirklich darauf hingewiesen“, erzählte Sydney gegenüber ‚Sky News‘. „Sie sagten so: ‚Sydney, es ist okay zu fragen. Also, du darfst.‘ Daran ist nichts falsch, aber ich habe damit wirklich Schwierigkeiten.“ Sie fuhr fort: „Ich glaube, es ist schwer, besonders als Frau, weil es so viele Erwartungen gibt, dass wir alles im Griff haben müssen. Und wenn wir um Hilfe bitten, dann ist das ein Zeichen von Schwäche.“ Besonders stört sie in diesem Szenario, dass ein Mann ohne Probleme um Hilfe bitten könne, ohne als schwach zu gelten. „Aber wenn eine Regisseurin um Hilfe bittet, wäre es so: ‚Oh, sie ist nicht vorbereitet auf diese Rolle.'“

Christy Martin, 57-jährige ehemalige Boxerin und Überlebende häuslicher Gewalt, lobte Sydneys Darstellung in ‚Christy‘ kürzlich und sagte, sie habe den „Wettkampfgeist“, den es brauche, um sie auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. Christy sagte zu ‚Flickering Myth‘: „Sie hat das großartig gemacht. Was interessant ist und viele vielleicht nicht wissen: Sie hat tatsächlich einen MMA-Hintergrund aus ihrer Teenagerzeit. Also hat sie diesen Wettkampfgeist schon. Boxen hat ihr Spaß gemacht.“