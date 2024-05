Musik Take That: Ebenfalls Konzert in Manchester abgesagt

Take That -Coronation Concert at Windsor Castle on May 7, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 10:00 Uhr

Take That und Keane sind die neuesten Künstler, die Shows in der neuen Co-Op Live Arena in Manchester abgesagt haben.

Der geplagte Veranstaltungsort sollte letzten Monat mit zwei Shows des Komikers Peter Kay seine Türen öffnen, aber die Veranstaltungen wurden zweimal verschoben. Auch die anschließenden Auftritte von Rick Astley und The Black Keys wurden zusammen mit der A Boogie Wit da Hoodie-Show am Mittwoch (1. Mai) abgesagt – und zwar in letzter Minute, nachdem eine Klimaanlage von der Decke gefallen war.

Dies führte dazu, dass die Shows von Olivia Rodrigo am Freitag und Samstag (3. und 4. Mai) ebenfalls gestrichen wurden und nun auch Konzerte von Keane am Sonntag (5. Mai) und Take That nicht stattfinden werden. In einem Statement von Keane, das auf X – früher bekannt als Twitter – veröffentlicht wurde, heißt es: „Wir sind absolut enttäuscht, dass wir nicht in der Lage sind, 20 Jahre ‚Hopes and Fears‘ mit euch beim Co-Op Live am Sonntag zu feiern. Dies ist auf anhaltende technische Probleme am Veranstaltungsort zurückzuführen und liegt völlig außerhalb unserer Kontrolle. Wir haben uns sehr bemüht, eine Lösung zu finden, da wir wissen, dass so viele von euch Reisepläne gemacht haben, aber es war einfach nicht möglich. Wir sind wirklich enttäuscht, dass dies passiert ist, und tun alles, was wir können, um die Show zu verschieben.“

Take That sollten im Mai fünf Shows in der Halle spielen, aber sie haben sie jetzt alle in die AO Arena der Stadt verlegt. Die Termine bleiben die gleichen, außer dass der Gig am Mittwoch auf Donnerstag, den 9. Mai, verschoben wurde. Die Band sagte in einem Statement: „Angesichts der anhaltenden technischen Probleme rund um die Eröffnung von Co-Op Live haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Shows im Mai in die AO Arena zu verlegen, wo wir im Laufe der Jahre viele großartige Nächte genossen haben. Das ist keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben, aber wir wollten unsere Fans so früh wie möglich informieren. Wir sind uns bewusst, dass viele von Ihnen bereits Reise- und Unterkunftspläne haben, daher haben wir uns für diese Option entschieden, um die Unannehmlichkeiten für so viele Menschen so weit wie möglich zu minimieren. Unsere Termine im Juni in Manchester bleiben davon unberührt.“